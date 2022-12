Sénégal: 9e journée Ligue 1 Pro Football - Teungueth renoue avec le succès, Guédiawaye leader

En déplacement à Teungueth, le Casa Sports est reparti de Rufisque avec une valise (2-4) et perd, du coup, sa place de leader au profit de Guédiawaye Fc, vainqueur (3-1) de Génération Foot. Au même moment, Cneps Excellence partageait les points avec l'Us Gorée et devra attendre pour enregistrer son premier succès de la saison.

Une fois n'est pas coutume, a-t-on l'habitude de dire. Délogé par le Casa Sports la semaine dernière, Guédiawaye Fc (17 pts) a repris sa place de leader grâce à son succès (3-1) devant Génération Foot (5ème, 12 pts). Invaincus depuis 4 matches (2 victoires, 2 nuls), les Grenats n'ont pu rien faire face à la furia des Crabes plus que décidés à reprendre leur dû. Mais il faut dire que le Casa Sports (2ème, 17 pts) lui a laissé cette opportunité après avoir lourdement chuté sur la pelouse de Teungueth Fc (4ème, 14 pts). Le champion du Sénégal en titre s'est confronté au réveil des Rufisquois, eux qui restaient sur 5 matches sans succès (2 nuls, 3 défaites) et qui ne voulaient pas être largués au classement comme c'est le cas de Cneps Excellence (3 pts). La lanterne rouge, qui n'a enregistré le moindre succès, s'est contenté d'un nul (2-2) face à l'Us Gorée (8ème, 12 pts). Les Thiessois, qui sont en plein doute, espéraient pourtant remporter le gain du match après avoir mené par deux buts d'écart grâce à Ousmane Camara (46ème) et Mouhamed Diouf (64ème), mais les Insulaires ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score par l'intermédiaire d'Ibrahima Seck (72ème) et Alassane Diallo (75ème, sp). Un partage des points qui ne fait guère les affaires du Cneps Excellence, plus que jamais englué aux bas-fonds du classement. Une zone dont l'As Douanes (9 pts), premier relégable, se retrouve toujours malgré sa victoire (2-1) obtenue devant Diambars (3ème, 15 pts) qui cale après 2 victoires d'affilée.

Les Gabelous, qui restaient sur 6 matches sans succès (3 nuls, 3 défaites), espèrent continuer sur cette lancée afin de définitivement lancer leur saison. Promu cette saison et sevré de victoire depuis la 1re journée (5 nuls, 2 défaites), le Stade de Mbour (10ème, 11 pts) s'est départi de ce triste bilan en l'emportant (2-1) devant la Linguère de Saint-Louis (12ème, 9 pts) qui, pour sa part, n'a récolté que cinq points sur 18 possibles.

L'autre promu, la Sonacos (7ème, 12 pts) s'est contentée d'un nul vierge contre Dakar Sacré-Cœur (11e, 11 pts) qui brille par intermittence. Présenté comme la rencontre phare de la 9ème journée de Ligue 1, le match Jaraaf-As Pikine a été interrompu à la 67ème minute à cause des échauffourées causées par des supporters. Ce spectacle avait déjà été le cas l'année dernière dans la même enceinte du stade Iba Mar Diop.

Mouhamadou Lamine DIOP

RESULTATS DE LA 9E JOURNEE LIGUE 1 PRO :

Guédiawaye Fc 3-1 Génération Foot, Cneps Excellence 2-2 Us Gorée, Sonacos 0-0 Dakar Sacré-Cœur, Teungueth Fc 4-2 Casa Sports, Stade de Mbour 2-1 Linguère, As Douanes 2-1 Diambars, Jaraaf 1-0 As Pikine (inter 67e).

LIGUE 2 : DÉBRIEFING 9ÈME JOURNÉE

La belle opération du nouveau leader Amitié Fc

La Ligue 2 a un nouveau leader. Vainqueur de Mbour Pc (0-1) hier, Amitié Fc s'est emparé des commandes du championnat aux dépens de Ajel Rufisque (17 points) qui a été tenu en échec (1-1), dimanche, par la lanterne rouge Port.

L'occasion était trop belle pour ne pas être saisie par le nouveau club de Demba Bâ. Suite à la nouvelle contre-performance de Ajel Rufisque dimanche dernier, Amitié Fc a réussi une belle opération hier en s'imposant devant Mbour Pc (0-1) au stade Caroline Faye. Avec cette importante victoire, le club thiessois s'empare du fauteuil de leader avec 18 points au compteur devant le club rufisquois qui continue de perdre du terrain.

En effet, surpris à domicile par Wally Daan (0-1) lors du précédent tour, Ajel a été neutralisé (1-1) par le Port, dimanche, en match comptant pour la 9ème journée, au stade Alassane Djigo. Le promu, mené au score jusqu'aux derniers instants du match, a été sauvé d'une nouvelle déconvenue par Massaer Dieng qui a arraché l'égalisation dans les arrêts de jeu (90'+5). Djiby Ndoye (15') avait ouvert le score pour les Portuaires, lanterne rouge (14ème, 5 pts).

Avec cet échec, Ajel cède ainsi la première place et est désormais rejoint au classement par Jamono Fatick, tombeur de Keur Madior (1-0), qui totalise le même nombre de points que l'équipe promue. En effet, la formation du Sine a réussi une bonne opération en disposant du club mbourois, grâce à une réalisation signée Moussa Ndoye. Ainsi, l'équipe du président Mam Adama Ndour est déterminée à déloger Amitié Fc du fauteuil et s'emparer des commandes.

Résultats

Jamono Fatick - Keur Madior (1-0) ; Port - Ajel (1-1) ; Duc - Ndiambour (1-1) ; Hlm Dakar - Demba Diop (0-1) ; Mbour Pc - Amitié Fc (0-1) ; Thiès Fc - Us Ouakam (1-1) ; Wally Daan - Oslo Fa (-).