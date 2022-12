Congo-Brazzaville: Livres - Freddy Awelé publie sur la connaissance de l'être humain

Paru aux Editions Muse, l'ouvrage "Les grands secrets de la méditation-Les pouvoirs cachés de l'être humain" de Christel Freddy Awelé transporte le lecteur dans la révisitation de l'être humain.

Ecrit dans un style simple, concis et précis, le livre propose aux lecteurs de se connaître eux-mêmes à travers une démarche méditative. " Il s'agit d'une méthode qui nous conduira vers la connaissance de la personne que nous sommes réellement, vers notre être authentique et véritable. Les secrets divulgués dans cet ouvrage nous permettront également d'avoir un bien-être émotionnel, d'être plus créatifs, d'avoir un bon sommeil, de réduire le stress et l'anxiété, d'améliorer la mémoire, de se libérer des addictions... ", est écrit en quatrième de couverture.

De par sa nature divine, l'homme peut changer le cours de son existence. Cela n'est possible que s'il prend conscience qu'il fait un avec l'énergie cosmique primordiale sans laquelle rien n'existerait. Cette prise de conscience n'est possible que par l'exploration des profondeurs de son être intérieur, seule méthode efficace pour découvrir sa nature divine. Le voyage à l'intérieur de soi, sans cesse entrepris, conduit inéluctablement à la découverte d'un univers immense, à la prise de conscience et à la compréhension de son être cosmique. Dès lors, on peut comprendre et avoir la certitude qu'on fait partie du tout et, par conséquent, on est un être infini aux pouvoirs illimités.

Qu'il soit de longue ou de courte durée, ce voyage dans les profondeurs a des effets bénéfiques sur le développement personnel tant au niveau spirituel qu'émotionnel. L'homme ne peut donc pas découvrir le divin qui est en lui s'il n'effectue pas ce voyage dans les sphères mentales les plus lointaines pour en soutirer la substantifique moelle de la preuve de sa divinité.

La méditation est un moyen très efficace qui le conduit de la stature brute de son esprit vers la conscience indéfinie, illimitée et interminable, transcendant ainsi du plan physique vers les plans supérieurs en soi et par soi jusqu'au plan du divin : c'est l'éveil. Il devient illuminé et peut, dès lors et en toute conscience, participer à la création sans cesse de l'univers, lit-on en avant-propos. Traduit en quinze langues, l'ouvrage est un précieux document pour les chercheurs et autres intellectuels passionnés des sciences humaines et de la spiritualité.

Penseur libre, homme des médias, artiste et humaniste, Christel Freddy Awelé est chercheur dans les cultures et religions africaines. Il a participé aux stages, conférences et travaux dans la méditation et le développement personnel. Membre dans plusieurs associations spirituelles, il est passionné de psychologie, de parapsychologie et de philosophie.