Congo-Brazzaville: Création d'une chaîne interdépartementale pour appliquer la loi faunique au pays

Le Parc national d'Odzala-Kokoua et son sanctuaire de gorilles Lossi ont organisé à Owando, chef lieu du département de la Cuvette, un atelier interdépartemental pour renforcer la lutte contre la criminalité faunique et floristique.

Les participants à l'atelier ont recommandé au gouvernement d'allouer un budget conséquent pour assurer la gestion des aires protégées, suggérant également l'organisation d'un atelier sur le processus de recouvrement des dommages et intérêts du préjudice causé à l'Etat par les délinquants fauniques et floristiques.

Pour soulager les communautés, ils ont aussi recommandé à l'Etat de veiller à l'application du décret n°06-970 du 27 septembre 1956 fixant les indemnités dues en cas de destruction d'arbres à fruits et de dommages aux cultures.

Pendant les travaux, ils ont été édifiés sur l'importance de la faune et la flore congolaises dans l'équilibre de l'écosystème planétaire, l'ampleur de la criminalité liée aux espèces de faune et de flore sauvages au Congo ; la gestion des trophées et des scellés après restitution par décision de justice ; la mise en application de la loi et le respect des droits humains : rappel des bonnes pratiques ; la conservation et justice : collaboration entre magistrats et acteurs de la conservation et répression judiciaire...

Les échanges interactifs ont permis d'appréhender les possibilités d'inverser la tendance de destruction des écosystèmes et des espèces sauvages en mettant en place une chaîne, constituée par toutes les institutions en charge de l'application de la loi faunique.

L'Etat des lieux des écosystèmes de la planète ainsi que du Congo, de sa biodiversité faunique et floristique a été fait pour une appréciation plus approfondie des enjeux de la criminalité faunique et floristique.

Les participants au séminaire ont eu des connaissances permettant de maintenir une convergence efficace et permanente d'efforts de tous les acteurs dans l'application de la loi faunique et le respect des droits humains.

Notons que l'atelier a regroupé une cinquantaine de participants venant du ministère de l'Economie Forestière, de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées, des directions départementales de l'Economie forestière, de l'organisation non gouvernementale Wild life society conservation ainsi que les agents des autres services chargés de l'application de la loi, notamment les magistrats, le corps pénitentiaire, la police, les agents de la gendarmerie évoluant dans la Cuvette, la Cuvette-Ouest et la Sangha.

Le parc national d'Odzala-Kokoua et son sanctuaire de gorilles Lossi, précisons-le, sont le plus vaste des aires protégées du Congo. Ils exécutent l'une de ses principales missions de conservation de la diversité biologique et la préservation des écosystèmes forestiers et de savane dans leur état naturel.