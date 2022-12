Congo-Kinshasa: Pluie torrentielle, perte en vies humaines, Route de Matadi coupée, Kinshasa - Sama Lukonde au secours des familles victimes

Aussitôt informé de la situation dramatique survenue après la pluie torrentielle qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa, aux petites heures du matin de ce mardi 13 décembre 2022, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, s'est rendu sur terrain pour une évaluation des dégâts causés, afin d'envisager urgemment des mesures appropriées, surtout pour le cas des morts sortis des décombres à la suite des éboulements causés par la pluie.

Ce dernier était à la tête d'une forte délégation gouvernementale composée du Ministre des Infrastructures et Travaux publics, du Ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, du Ministre de la Santé et celui du Genre, Famille et Enfants, et en présence du Gouverneur de la ville-province de Kinshasa et du Commissaire provincial de la Police.

Sama Lukonde a, d'entrée de jeu, partagé la douleur des familles des victimes de ce drame avant d'annoncer, sur-le-champ, le début des travaux de remblaiement et de réhabilitation de la Route Nationale n° 1 menant à Matadi et au-delà, qui a été coupée en deux par une érosion soudaine, dans sa partie comprise entre les quartiers Matadi Mayo et Mitendi, dans la commune de Mont-Ngafula.

Il a, par ailleurs, annoncé qu'un soutien conséquent sera apporté aux familles éprouvées et sinistrées par cette catastrophe naturelle, tout en recommandant vivement aux populations riveraines, à la suite de ce drame, d'éviter dorénavant toutes sortes de constructions anarchiques. Il a martelé à propos, en notifiant qu'il existe des zones non edificandi où il est interdit de construire afin d'éviter de se retrouver victime de ce genre de catastrophes.

Il y a lieu de signaler qu'après l'étape de Mont-Ngafula, le Premier Ministre s'est rendu dans d'autres coins de la ville de Kinshasa où l'on signale également des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines dues, entre autres, aux inondations et à l'électrocution.

" Nous avons d'autres sites où malheureusement, nous avons d'autres victimes humaines que nous allons visiter avant de pouvoir faire un bilan général, non seulement au niveau des infrastructures mais aussi, au niveau de la desserte en électricité. Parce que sur l'un des sites notamment, celui de Funa, nous avons une sous-station où nous avons effectivement des indications en termes de dégâts sur des infrastructures électriques. Donc, nous allons faire cet effort de sorte que nous puissions avoir des solutions très rapidement. Un bilan général sera dressé et communiqué, tant en termes de perte en vies humaines, des infrastructures, qu'en termes d'actions urgentes qui vont être menées ", a-t-il conclu.