Cote d'Ivoire: Recrutement d'agents techniques des eaux et forêts/Mpva - Les inscriptions ont démarré

Les inscriptions pour le recrutement exceptionnel d'agents techniques des eaux et forêts pour l'emploi des moniteurs des productions végétales et animales (Mpva) ont démarré le lundi 12 décembre 2022 pour s'achever le vendredi 20 janvier 2023.

L'information a été donnée par le ministre des Eaux et forêts, Laurent Tchagba, dans un communiqué en date du 7 décembre 2022. L'inscription se fait exclusivement en ligne sur le site web du ministère.www.eauxetfroets.gouv.ci.

A l'inscription, précise le ministre, tous les candidats doivent obligatoirement joindre en ligne les copies légalisées des diplômes. Ils doivent être scannés en format Pdf

Pour faire acte de candidature, il faut être de nationalité ivoirienne : être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2022. Le candidat doit être titulaire du Bepc ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministère de l'Education nationale et de l'alphabétisation ou du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et avoir une taille minimale de 1,68 m pour les hommes et 1,65 pour les filles.

A noter que le nombre de places est de 975.