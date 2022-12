Sénégal: Déclaration de politique générale du premier ministre - Amadou Ba pour le maintien de la dynamique de performance du Sport sénégalais

Amadou Ba a décliné les ambitions du Sénégal dans le domaine sportif. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre compte maintenir la dynamique de performance dans laquelle le Sénégal s'est inscrit et qui se traduit par un système sportif performant et les investissements dans le domaine des infrastructures.

"Quant au sport, le Président de la République a réussi à construire un système sportif performant qui contribue au développement économique et social de notre pays et à son rayonnement culturel. Nos investissements utiles effectués se sont traduits, entre autres, par la mise en service du Dakar Arena et du Stade Abdoulaye Wade, ainsi que de l'arène nationale qui a été pendant longtemps une sollicitation des amateurs de lutte et qui permet de valoriser notre sport national ", déclare-t-il, avant de lister les infrastructures sportives déjà réalisées ou en cours d'être exécutés en 2023. " Les travaux de rénovation des stades : Léopold Sédar Senghor, Lamine Guèye, Ély Manel Fall et Aline Sitoé Diatta ont démarré en 2022, tandis que les travaux de mise aux normes se sont poursuivis pour le stade Lat Dior et ont permis son homologation par la CAF et la FIFA en 2022. D'autres projets d'infrastructures sportives devront être exécutés en 2023, il s'agit des stades de Bambey, Ngéniène, Tivaouane, Malika, sans compter la réfection de plusieurs infrastructures sportives, notamment la piscine olympique, les stades de Cambérène, des Parcelles Assainies, d'Alassane Djigo de Pikine, de Caroline Faye de Mbour ", rappelle-t-il avant de louer les performances réalisées par le Sénégal. " Sur le plan des compétitions internationales dans plusieurs disciplines sportives, notamment les sports de combat, le handball, le beach soccer ou le football, des niveaux de performance jamais atteints, auparavant, ont été réalisés. S'y ajoute l'heureuse perspective pour notre pays d'accueillir, pour la première fois en Afrique, les Jeux olympiques de la Jeunesse en 2026 ", souligne-t-il. Le Premier ministre n' a pas manqué de saluer la participation des Lions au Mondial Qatar 2022 et leur succès à la Coupe d'Afrique.