Madagascar: Diaspora aux États-Unis - Rajoelina expose le PEM

Chaleureuse. Malgré le froid mordant dans la ville de Washington DC et l'État de Virginie, voisine, la rencontre entre Andry Rajoelina, président de la République, accompagné de son épouse Mialy Rajoelina, et la diaspora malgache aux États-Unis, a été conviviale et chaleureuse.

Durant les échanges qui se sont soldés par des dizaines de selfies de l'assistance avec le chef de l'État, ce dernier a profité de l'occasion pour partager à cette diaspora les tenants et aboutissants des actions étatiques. Des projets dont les stratégies de concrétisation sont compilés dans le Plan émergence de Madagascar (PEM). "Vous résidez ici, mais je sais que votre cœur bat pour Madagascar", déclare le locataire d'Iavoloha pour dire qu'en tant que ressortissants malgaches, ils méritent de connaître ce qui se passe et se fait dans le pays.

Franc, le Président Rajoelina, a indiqué que la Grande île est toujours parmi les pays en difficulté. "Mais nous travaillons d'arrache-pied pour changer cela", défend-il cependant. Parmi ces actions, il met en avant l'industrialisation. Il rappelle que les leçons apprises des crises globales que sont la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine sont que, ce sont les pays qui produisent localement ce dont ils ont besoin qui ont le mieux absorbé les chocs socio-économiques. Raison pour laquelle Madagascar s'applique à faire de même.

Produire localement tout ce dont la population a besoin est le défi. Des produits clés que sont le sucre, la farine, l'huile alimentaire et le ciment sont en première ligne de ce challenge. Face à la diaspora aux États-Unis, Andry Rajoelina a évoqué le lancement de l'élargissement de la cimenterie d'Ibity, à Antsirabe, et la construction prochaine de deux sucreries pour affirmer l'atteinte de l'autosuffisance en sucre et en ciment d'ici deux et trois ans.

Andry Rajoelina a, du reste, fait part à son assistance, hier, du lancement des travaux de construction de l'autoroute Antananarivo - Toamasina. Un chantier qui cadre avec l'objectif de moderniser le pays et devra aussi fluidifier le transport de marchandises venant et allant vers le port de Toamasina. Il a également soutenu que durant les quelques quatre années de son mandat, il s'est appliqué à affirmer la présence de l'État dans chaque district et dans les secteurs sociaux comme l'éducation, l'enseignement supérieur et la santé.

Solutions durables

Le Président rappelle ainsi que plus de quatre mille huit cents salles de classes, quinze universités et vingt-neuf hôpitaux sont construits jusqu'ici. Dans ce sens, l'État veut aussi apporter des solutions durables au kere dans le Grand Sud. La construction du pipeline d'Efaho, qui fait 92 kilomètres et va jusqu'à Ambovombe, en fait partie. "Le chantier sera terminé d'ici un an", affirme le locataire d'Iavoloha.

Durant l'échange d'hier, les interlocuteurs du chef de l'Etat ont posé onze questions. L'une d'elle concerne le plan pour donner du peps au tourisme. L'occasion pour Andry Rajoelina de mettre en avant les mesures incitatives afin d'attirer les investisseurs à s'engager dans ce domaine. Il y a, par exemple, la mise à disposition des réserves foncières touristiques. Elles seront mises à disposition de ceux qui veulent investir dans des complexes hôteliers suivant les cahiers des charges posés par l'État.

Il y a également, la diversification des offres touristiques pour rallonger le plus possible, au moins quinze jours, le séjour des touristes. "C'est pour cela que des mesures fiscales incitatives ont été prises afin de séduire les investisseurs dans le tourisme", explique le Président. Dans le cadre des actions pour l'émergence de Madagascar, le président de la République a ainsi incité la diaspora aux États-Unis à investir au pays.