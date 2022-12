Madagascar: Lutte contre la Covid-19 - La vaccination au niveau des formations sanitaires privées renforcée

Les établissements de santé privés se mobilisent pour augmenter la couverture vaccinale contre la Covid-19 . Des sites vaccinants sont déjà installés auprès de 94 formations sanitaires privées dans le cadre du projet MCGL.

" Plus aucun district ne sera laissé pour compte ". C'est ce que le projet Momentum country and global leadership (MCGL) prévoit en termes de vaccination contre la Covid-19. Il s'agit d'impliquer davantage les formations sanitaires privées et de cibler les districts enclavés pour atteindre le maximum de publics éligibles à la vaccination. Ce projet financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID), dirigé par Jhpiego, dont la cérémonie de lancement officiel s'est tenue hier à Anosy, enregistre déjà des résultats probants depuis sa mise en œuvre en juillet 2022, s'il est prévu s'achever en 2024. 94 formations sanitaires privées avec des sites vaccinaux sont déjà fonctionnels au niveau de 60 districts et 14 régions. " Réduire la morbidité et la mortalité dues à la Covid-19, atténuer la transmission et renforcer les systèmes de santé, notamment, pour prévenir, détecter et répondre aux menaces de pandémie, figurent parmi les objectifs fixés. Bien entendu, la sensibilisation du public cible sera ainsi renforcée puisque la vaccination est l'affaire de tous ", selon le directeur du projetMCGL, Tahiana Razafiarijaona.

Composantes

Ce projet accompagne le ministère de la Santé publique dans ses efforts pour améliorer la santé de la population malgache. MCGL va ainsi apporter ses contributions pour atteindre les objectifs de développement durable de 2030. Il y aura une collaboration étroite avec le gouvernement et les organisations non gouvernementales pour fournir une assistance technique et un développement de capacités spécifiques et contribuer au leadership technique mondial et au dialogue politique sur l'amélioration des résultats mesurables en matière de soins maternels, néonatals, infantiles, sur la santé de la reproduction, la nutrition et comme déjà cité plus haut, la Covid-19. " Les domaines d'intervention de ce projet coïncident bien avec les priorités du ministère de la Santé. Beaucoup est fait, mais il reste encore d'énormes défis à relever si l'on ne cite que le domaine de la santé maternelle et infantile. Ce projet prend également en compte le renforcement de la capacité des ressources humaines ", explique à son tour la Secrétaire générale du ministère de la Santé, Yasmine Laetitia.