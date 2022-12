Madagascar: Dah'Mama - Madamobe s'invite au Djembe

Vakiana fotsiny ? La toute dernière chanson en date de Dah'Mama fait fureur sur Tik Tok.

Sur un suave mélange de slow teinté de zouk love, le titre raconte une histoire dans laquelle beaucoup se retrouveront. Qui n'a pas déjà éprouvé l'impuissance et la frustration engendrées par des sentiments non réciproques ? Pour preuve, quelques milliers d'interactions, plusieurs centaines de partages, sans exclure des danses improvisées autour du morceau. Si certains sont plus chanceux que d'autres, la plupart du temps celui ou celle qui est tombé en amour souffre en silence mais dans ce cas de figure, le protagoniste n'arrive pas à voiler ce qu'il éprouve, d'où le titre de ladite chanson.

Dans le clip, la chanteuse campe le rôle d'une femme amoureuse d'une personne qui ne se rend pas forcément compte de ses sentiments. Si l'histoire est bien courante sur les bancs de l'école, il n'est pas exclu que les adultes vivent également les mêmes galères car comme le dit l'adage, " l'amour n'a pas d'âge ". Bien sûr, les perceptions des choses sont différentes à un certain âge, tout comme la façon de se sortir de la situation.

Tompon'ny lakile ? Dah'Mama l'est depuis plusieurs années. Une notoriété qu'elle s'est forgée au fil du temps et qui l'a hissée sur le devant de la scène malgache. Si plusieurs chanteuses malgache de sa trempe ont eu du mal à asseoir et polir leur image, Dah'Mama fait partie des rares artistes, qui ont réussi à sortir du stéréotype allant de paire avec la célébrité en tant que chanteuse de musique tropicale. Si elle brille sur scène, son nom n'a jamais été associé à quelconque grabuge ni scandale.

Effectivement, elle a su dissocier l'artiste et la personne qu'elle est. Par ailleurs, la plupart de ses confidences et interviews l'a hissé au titre de " femme de valeur ", appréciée du public. Un exemple à suivre pour les jeunes talents. Pour en revenir à sa chanson et battre le fer tant qu'il est encore chaud, " Vakiana fotsiny " sera le titre de son prochain showcase. Effectivement, suite à l'euphorie de ses inconditionnels, c'est au le Djembe Antaninarenina que Madamobe retrouvera les noctambules vendredi. Évidemment, outre ses dernières pontes, elle reprendra ses anciens tubes.