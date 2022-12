Madagascar: District de Marolambo - Désenclavement total dans 4 mois

Les travaux de remise en état préalable de la Route Nationale No 23 reliant Mahanoro et Marolambo, d'une longueur de 132 km, font partie des promesses présidentielles.

" Une ouverture de route d'une longueur de 80 km a déjà été réalisée en ce moment. Et le terrassement d'un tronçon de route d'une longueur de 40 km est effectué avant de passer au traitement de tous les points noirs sur cette Route Nationale No 23 ". Le ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana, l'a expliqué lors de l'inspection de l'état d'avancement des travaux sur le terrain. " La réhabilitation de cette RN23 fait partie des promesses présidentielles. Notre objectif vise à désenclaver totalement le district de Marolambo dans trois à quatre mois tout en assurant la fluidité de la circulation des véhicules légers. Il faut savoir que ce district est complètement isolé depuis de nombreuses années en raison de la dégradation avancée de cette route nationale, voire même sa coupure totale sur une partie des tronçons ", a-t-il enchaîné.

Deux semaines de trajet

Et lui de préciser que l'entreprise Magic, titulaire des travaux, se charge du renforcement de ce terrassement et de la mise en place de toutes les structures nécessaires comme les radiers, les dalots et les fossés maçonnées. " Elle dispose de tous le matériel nécessaire et des engins adaptés pour ce faire. En outre, des couches de roulement sont en même temps appliquées tout en construisant des chaussées en pavé ou en empierrement ou bien bétonnées, sur une partie des tronçons de route à réhabiliter. Nous ne ménageons pas nos efforts pour prendre tous les dispositifs nécessaires afin que les parties réhabilitées suite à cette ouverture de route, restent praticables pendant la saison des pluies ", a-t-il ajouté. Les usagers de route n'ont pas caché leur entière satisfaction en constatant de visu l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de ce tronçon de route desservant Mahanoro et Marolambo. " Seuls les camions 6×6 constituent un moyen de transport permettant de desservir ces deux districts, et ce, pour une durée de dix jours à deux semaines. On est souvent tombé en panne sur la route. Et il fallait acheter des pièces à Toamasina pour dépanner le véhicule. Maintenant, c'est moins fatiguant car on peut faire le trajet en une journée. Le coût de transport des marchandises diminue ainsi atteignant 900 Ar à 1 000 Ar le kilo au lieu de 1 500 Ar à 1 600 Ar auparavant ", a témoigné un transporteur.

Tarif de transport à 500 000 Ar

Il est à noter que le district de Marolambo a une forte potentialité en matière de production de café, girofle, litchi, poivre et banane. Parlant de transport en commun, " nous n'avons jamais connu de taxi-brousse depuis notre enfance. Le tarif de transport d'un voyageur en camion s'élevait à 80 000 Ar mais personne ne s'y aventurait étant donné que cela prenait beaucoup de temps. En taxi-moto, il faut débourser 500 000 Ar pour un aller qui dure deux jours. Maintenant, ce tronçon de route est bien praticable tandis qu'auparavant, les parties en état de dégradation plus avancé se situaient à Betsizaina, Menagisy Avaradrano, Ambonivoangy et Beanana ", a confié un habitant du district de Marolambo.