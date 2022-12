Madagascar: Antanifotsy - Un bandit notoire abattu par les gendarmes

Les éléments de la gendarmerie d'Antanifotsy se sont heurtés de plein fouet avec des bandits de grand chemin dans le fokontany d'Analambano, à Ambatomiady. Un bandit est tombé sous les balles des gendarmes. Les faits se sont produits hier vers 2 heures du matin. La gendarmerie d'Antanifotsy a été alertée sur une bande de malfaiteurs qui préparait une attaque à main armée dans ladite commune. Immédiatement, les gendarmes se sont rendus sur les lieux indiqués et se sont retrouvés nez à nez avec sept bandits armés. Ces derniers ont refusé d'obtempérer malgré la sommation des forces de l'ordre. Un échange de tirs a donc eu lieu quelques instants. Conséquence, un bandit nommé " Daude " est tombé sous les balles des gendarmes et est décédé sur le coup. Ses complices, eux, ont pu s'échapper. Daude était un homme bien connu, et un membre notoire du crime organisé à Antanifotsy. C'est un bandit multirécidiviste qui avait participé à plusieurs actes criminels. Lui et son équipe font partie d'un redoutable gang, impliqué dans plusieurs attaques à main armée, vols de bœufs, vols de deux roues, cambriolages et viols. En outre, ce gang est l'auteur d'une attaque survenue le 2 décembre dernier dans la commune d'Ambatolahy, toujours dans le district d'Antanifotsy. Avec sa bande, il a fait des communes périphériques d'Antanifotsy son terrain. Il a été découvert sur lui un sac contenant un pistolet de fabrication artisanale et une cagoule. Le corps du bandit a été remis au fokonolona après le constat d'un médecin.

La traque des bandits continue. La gendarmerie incite encore la population à leur fournir des informations si elle venait à remarquer des personnes suspectes. L'objectif de la gendarmerie étant de mettre fin aux agissements de ces bandits qui apeurent la population.