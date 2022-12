Madagascar: Inclusion financière - D'importants acquis pour la SNIM

La réunion annuelle du comité de pilotage de la Stratégie d'Inclusion financière de Madagascar (SNIM) s'est tenue, hier dans les locaux du Fonds de Développement Local (FDL). Cette stratégie qui couvre la période 2018-2022 enregistre un bilan plutôt positif. A commencer par la validation du Programme National d'Éducation Financière, ainsi que celle du Document Cadre Stratégique d'Éducation Financière. Par ailleurs, plusieurs projets de textes relatifs à la protection des consommateurs ont été élaborés et sont prévus d'être adoptés en 2023. Un grand pas a également été franchi à travers l'adoption de l'arrêté régissant les activités des groupes d'épargne. Il y a aussi eu l'extension des activités des institutions de microfinance par la mise en place de solutions de banque à distance et l'expansion des points de service vers les zones mal desservies. Enfin, malgré les contraintes liées à leurs mises en place, la plateforme technique unique et monétique du Trésor Public devrait être opérationnelle à la fin de cette année et le switch national de paiement en avril 2023. Durant le discours qu'elle a prononcé durant l'ouverture de cette réunion, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a reconnu qu'il y a eu des retards et des difficultés consécutifs notamment en raison de la crise sanitaire et la guerre en Europe.

La session d'hier a été l'occasion pour capitaliser les expériences et formuler des recommandations pour la conduite des autres activités à venir de manière à atteindre les résultats attendus dans des délais raisonnables. Il s'agissait également de procéder à la revue des résolutions prises lors de la dernière réunion et de voir l'état d'avancement détaillé des activités du plan d'action de la SNIM. Et, enfin, d'examiner le tableau de bord, output de la base de données de l'inclusion financière.