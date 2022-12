Madagascar: Festival Maroloko - La diversité de la culture malgache sous les feux de la rampe

Et rebelote pour le festival international " Kolotsaina Maroloko " organisé par la direction de l'office des sports et de la culture de l'Université d'Antananarivo. L'esplanade d'Ankatso sera le théâtre d'échanges, d'animations et d'activités visant à faire connaître au public, et en particulier aux jeunes, la culture malgache, mais plus précisément la " diversité culturelle " malgache, pendant les deux jours du festival qui commencera officiellement demain. C'est justement le premier objectif de ce festival : mettre en exergue la culture malgache dans toutes ses nuances et sa diversité, des particularités qui font indubitablement sa richesse tout en appuyant sur le principe du mieux vivre ensemble dans la bienveillance.

Les étudiants, professeurs et le personnel de l'Université, les différentes Mentions de l'Université d'Antananarivo ayant un lien avec la culture, les 10 associations pédagogiques, les 23 associations régionales d'étudiants, ainsi que des représentants de l'Université de Fianarantsoa participeront au festival à travers l'exposition que le public aura l'opportunité de visiter à travers les 55 stands érigés pour l'occasion. Des activités de sport extrême tels qu'un circuit de VTT et un concours d'arts martiaux seront également ouverts au public.

L'événement en est à sa deuxième édition cette année. En plus de toutes les activités déjà au programme lors de la précédente édition, l'accent sera mis sur la valorisation des recherches concernant la culture. Ainsi, outre les stands d'exposition et les animations habituelles, plusieurs conférences seront pour la première fois programmées. Les thèmes abordés concernent les différentes facettes de la culture malgache. Demain, par exemple Harilala Ranjatohery, membre de l'Académie malgache apportera la lumière sur l'histoire de la langue malgache tandis que le Professeur Fanja Rakotondrajao explicitera les liens entre le " Fanorona et le Sikidy " avec les mathématiques. La première journée sera clôturée par un grand concert de Tsota et de Doubl'Enn.

D'autres conférences sont, également, programmées pour le lendemain, dernier jour du festival. Le Professeur Jacqueline Ravelomanana fera une intervention sur le thème " Pouvoir et famine, problème et survie du XVIe au milieu du XXe siècle ", suivi par celle de Dr Denis Alexandre Lahiniriko sur le thème " 13 mai 1972, mère de toutes les crises ". Les conférences se termineront sur l'intervention de Dr Bako Rasoarifetra sur le " Lambahoany, culture matérielle et patrimoine ". Jaojoby mettra ensuite le feu sur la scène pour clôturer en beauté le festival. Il ne sera pas seul puisque TSD, un artiste montant qui a déjà fait ses preuves dans différents festivals internationaux, partagera la scène avec lui.

Toutes les activités seront entièrement gratuites et ouvertes à tous, même au public non étudiant.