Madagascar: Biodiversité en péril - Appel à la mise en place d'un cadre mondial ambitieux

Face au déclin inquiétant et de plus en plus rapide de la biodiversité mondiale, et pour inverser la tendance, un plan mondial s'impose, selon le WWF, pour sauver les systèmes sur lesquels dépend la survie de l'être humain.

Les pressions inquiétantes pesant sur la biodiversité mondiale risquent de se poursuivre dans les années à venir en l'absence de mesures drastiques impliquant des stratégies globales de conservation, de sauvegarde et de financement. C'est ce que souligne le WWF à l'heure où se tient, ce mois de décembre au Canada, la 15e Conférence des parties sur la Biodiversité Biologique (CBD COP15) qui s'achèvera dans quelques jours. Un plan mondial est ainsi à mettre en place, sur la base de plusieurs chantiers prioritaires, visant l'horizon 2030. Il s'agira, entre autres, de réduire de 50% l'empreinte mondiale pour la production et la consommation ; d'obtenir l'engagement des pays à la conservation d'au moins 30% des terres, des eaux intérieures et des océans de la planète à travers une approche fondée sur les droits des communautés locales et des peuples autochtones ; et de mettre en place une stratégie globale pour le financement de ce plan mondial. S'y ajoute surtout un mécanisme de mise en œuvre solide, " semblable à l'accord de Paris sur le climat en 2015 ", mais cette fois pour la nature.

Les enjeux d'une telle démarche sont énormes, au vu de la situation actuelle. La biodiversité qui offre les ressources, indispensables à plus d'un titre, à la survie de l'être humain, risque de poursuivre son déclin. Rappelons que le dernier Rapport Planète Vivante du WWF, sorti dernièrement, fait le point sur une situation globalement catastrophique pour la planète.

Pour ne citer que les populations d'espèces sauvages dans le monde, qui ont diminué de 69% par rapport à 1970. " Au-delà des menaces qui s'abattent sur la faune, la flore est également impactée par les actions humaines, ce qui rend l'environnement plus vulnérable face aux changements climatiques ", souligne le WWF, qui indique, par ailleurs, que les engagements relatifs à ces chantiers devront être pris et actés lors de la CBD COP15. Celle-ci prendra fin lundi prochain, 19 décembre 2022.