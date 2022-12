Madagascar: Organisations de la société civile - Vers une pérennisation améliorée

Le rapport de l'indice de pérennisation des organisations de la société civile de Madagascar a été publié hier. Le score de la Grande île est passé de 4,5 à 4,1 en sept ans d'évaluation.

" Après une stagnation à 4.4, entre 2016 et 2018, le pays améliore graduellement sa pérennisation avec une avancée d'un point en 2019, puis en 2020 et 2021 ". C'est ce qu'on peut lire dans le rapport relatif à l'indice de pérennisation des OSC (organisations de la société civile) de Madagascar. Ces dernières ont enregistré divers progrès allant de la capacité organisationnelle au plaidoyer en passant par les prestations de service. En effet, selon le rapport, les organisations de la société civile malgache ont renforcé leur structure interne tout en misant sur la maîtrise des nouvelles technologies.

Ce, en étant à l'écoute des besoins de leurs groupes cibles. Le même document note également que : " la plupart des grandes OSC et plateformes intègrent des plans stratégiques dans leur processus décisionnel ". Des avancées qui ne sont toutefois pas observées auprès des petites associations. En matière de plaidoyer, un léger renforcement via " des campagnes de sensibilisation, d'interpellations et de plaidoyers qui ont émaillé l'année 2021 dans divers domaines " serait notifié. " Au travers des cadres institutionnalisés, les OSC ont participé à la formulation des politiques et à la surveillance citoyenne. Le projet de loi sur l'entrepreneuriat social et les entreprises de conservation - validé lors d'un atelier auquel ont pris part différentes entités incluant l'administration et la société civile - est par exemple sur la bonne voie ", peut-on lire dans le document.

Défi

La même logique d'amélioration serait également observée dans le domaine de la visibilité via des efforts de promotions d'images et des activités aussi bien via les médias publics et privés mais surtout via les réseaux sociaux. Par ailleurs, la viabilité financière des organisations de la société civile malgache serait préoccupante. Ce, même si le volume des financements a connu une hausse en 2021. Le rapport avance ensuite que " l'absence de cadre juridique approprié continue d'entraver la capacité des OSC à générer des ressources propres ". Les OSC se limitent généralement ainsi " aux cotisations symboliques, aux levées de fonds hypothétiques et aux revenus tirés de l'organisation de conférences ou de formations, de publications de livres, de prestations de consultance, de locations de biens meubles et immobiliers ".