Madagascar: LFI 2023 - Adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale

La boucle est bouclée pour la loi de finances initiale qui a finalement passé avec succès les épreuves parlementaires. La dernière étape a été franchie par l'équipe de la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, lors de la séance plénière d'hier à l'Assemblée nationale.

En effet, les députés ont adopté en deuxième lecture la LFI 2023 qui avait fait l'objet d'amendements par les sénateurs. On rappelle qu'au total, les membres de la Chambre haute avaient apporté quatre amendements portant notamment sur la taxe sur les produits pétroliers qui sera de 20% dès janvier 2023. L'amendement apporté par le Sénat consiste également à aligner à 15% les droits de sortie appliqués sur toutes les ressources naturelles non renouvelables à part les pierres précieuses et les pierres industrielles.

Les deux dernières retouches concernent, respectivement, la régularisation des recettes générales de l'Etat et le soutien financier à la Jirama qui demeure encore et toujours endettée vis-à-vis des pétroliers. Comme solution, le ministère de l'Economie et des Finances a opté pour un système de bons du trésor en faveur des pétroliers créanciers de la Jirama.