Soudan: Le Ministre aux AE demande le soutien de communauté internationale en face des défis de transition

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadeq, a appelé à activer le principe de la responsabilité conjointe de la communauté internationale et à soutenir le Soudan pour faire face aux défis de la transition.

Lors de sa participation aux réunions de la coopération de développement efficace, à Genève, du 12 au 14 Décembre en cours, Ambassadeur Ali Al-Sadeq, a fait un communiqué devant la réunion, dans lequel il a souligné l'importance de promouvoir le dialogue dans les pays de fragilité, de conflits et de transition, afin d'enrichir la discussion sur les défis à venir et comment les affronter.

Il a souligné que la réunion a lieu au temps où les défis dans les pays de fragilité, de conflits et de transition augmentent, en raison des répercussions et des effets du changement climatique, ou en raison des conflits et des crises régionales et internationales qui ont exacerbé la crise alimentaire et énergétique.

Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères a souligné que le Soudan n'est pas une exception dans le groupe des pays en développement et des pays les moins développés dont les efforts s'essoufflent pour atteindre les objectifs du plan de développement 2030, et avant cela le programme de développement durable, en raison de la faiblesse du soutien au développement.

Il a ajouté que le dénominateur commun de tous les accords de paix conclus dans la plupart des pays Africains, y compris le Soudan, est qu'ils sont assortis d'axes ou de protocoles qui traitent des questions de partage du pouvoir, des richesses, des arrangements de sécurité, des personnes déplacées et des réfugiés, de la justice transitionnelle, de récupération et de la reconstruction, de la propriété des terres et des ressources, de la responsabilité, de compensation, des réparations et des réconciliations.

Le ministre a indiqué que, compte tenu de tous ces axes, le soutien au développement des pays de fragilité et de transition est un facteur clé pour assurer la mise en œuvre des accords de paix et parvenir à la stabilité, soulignant que le principe de responsabilité partagée de la communauté internationale doit être activé à travers l'action multilatérale pour faire face à ces défis.

Le Ministre aux Affaires Etrangères, Al-Sadeq, a fait allusion à l'accord-cadre signé le 5 Décembre dernier entre les composantes de la Glorieuse Révolution de Décembre, sous les auspices du mécanisme tripartite qui comprend les Nations Unies, l'Union Africaine, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et les partenaires internationaux et régionaux, dont le Soudan attend avec impatience la formation d'un gouvernement civil qui assumera la responsabilité de gérer la période de transition menant à des élections libres et transparentes à travers lesquelles le peuple choisit ses représentants et complète ensuite les objectifs de leur Glorieuse Révolution.