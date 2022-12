Soudan: Al-Hadi Idris souligne l'importance du rôle des médias pour le consensus politique

Nyala — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Dr. Al-Hadi Idris Yahya, a souligné le rôle central des médias pour le soutien du processus de consensus politique entre les forces politiques et le renforcement du tissu social, surtout dans la phase critique que voit actuellement le pays.

Dr Al-Hadi a déclaré à la presse, à la suite d'une tournée d'inspection aujourd'hui aux départements de la Corporation Générale de la Radio et de la Télévision du Sud-Darfour à Nyala, le rôle important des médias dans la réussite du processus de transition actuel et le dépassement de l'étape de l'agitation politique, pour atteindre le consensus national et la stabilité, en particulier après la signature de l'accord politique cadre pour parvenir à la signature d'un accord final bientôt.

Il a appelé la Corporation de la Radio et de la Télévision du S. Darfour à promouvoir le consensus politique et les concepts de paix sociale et de coexistence pacifique parmi le spectre sociétal.