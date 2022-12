Madagascar: Karaté - Madagascar suspendu par la confédération africaine

Les athlètes malgaches peuvent encore participer aux activités de l'Union des Fédérations Africaines de karaté sous le drapeau de la WFK/UFAK jusqu'au dénouement du conflit au sein de la Fédération de karaté de Madagascar.

L'instance continentale a tranché sur le cas qui règne au sein du karaté malgache. Les deux protagonistes, la fédération dirigée par Solofo Andrianavomanana reconnue par le Comité Olympique Malgache et celle présidée par Emile Ratefinanahary reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports ont été suspendus par l'Union des fédérations africaines de karaté (UFAK). Dans sa décision en date du 12 décembre, l'UFAK par le truchement de son président, Mesbahi Mohamed Tahar, a décidé de suspendre la Fédération de karaté de Madagascar. " Les deux entités ont participé aux derniers championnats d'Afrique de karaté cadets-juniors et séniors qui se sont déroulés à Durban. Leur participation a été souhaitée de notre part, dans l'intérêt des athlètes qui ne sont pas comptables de la situation de division qui prévaut.

Cette participation des deux entités a également permis au Comité exécutif de l'UFAK de convoquer et d'entendre successivement les responsables des deux structures, dont la profonde division a été notée. Ces derniers n'ont pas été autorisés à prendre part au congrès mais les athlètes, les arbitres et les coachs ont eu l'autorisation de participer à la manifestation et l'ont faite. Devant cet état de fait inacceptable pour les autorités du karaté au niveau continental et mondial... ... ... ... ., le bureau exécutif de l'UFAK a décidé la suspension immédiate des différentes entités gérant le karaté à Madagascar de toutes les activités de l'UFAK, jusqu'au règlement final interne et concerté par les autorités gouvernementales et sportives de cette situation conflictuelle et la présentation d'une seule fédération nationale acceptée par tous pour la gestion du karaté ".

Telle est la teneur de la lettre de l'UFAK. De son côté, l'instance continentale demande à la Fédération internationale de karaté (WKF) de soutenir cette décision et d'étendre la suspension au niveau mondial. La fédération présidée par Solofo Barijaona Andrianavomanana est encore reconnue par le WKF où il a encore participé au congrès de la fédération internationale avec l'élection d'Antonio Espinos en Turquie au mois d'octobre. Malgré cette suspension, les athlètes sont autorisés à participer aux différentes activités de l'UFAK sous le drapeau de la WFK/UFAK jusqu'au dénouement du conflit.