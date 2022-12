Madagascar: Jirama - Restructuration marquée par la présence dans les 23 régions

Le Conseil d'Administration de la Jirama a procédé à la nomination de directeurs, de hauts cadres et de chefs de projet, suite aux résultats des entretiens individuels d'évaluation menés à Ambohimanambola au mois de novembre dernier.

Une structure déconcentrée. C'est ce que le Conseil d'administration de la société d'Etat a instauré, avec le changement d'organigramme et de mise en place de directions au niveau des régions. En effet, les directions n'existaient auparavant qu'au niveau des six provinces et de quelques villes comme Antsirabe ou encore Nosy-Be. Avec la note de nominations qui a pris effet depuis hier, chacune des 23 régions dispose, désormais, d'une direction régionale de représentation de la Jirama. Dans la Capitale, quatre nouvelles agences sont également en place pour améliorer la proximité avec les usagers, selon les responsables auprès de la société d'État. Il s'agit des agences d'Itaosy, d'Anosizato, de Sabotsy Namehana et d'Ampasampito.

Selon la note émise par le Conseil d'administration, ce réajustement structurel vise à améliorer la performance organisationnelle de la Jirama. D'après les explications, ce changement est nécessaire, suite à la dégradation opérationnelle et financière de la Jirama entraînant, d'une part, la frustration et le mécontentement de nombreux usagers et d'autre part, l'amplification des réclamations en matière de recouvrement de la part des fournisseurs partenaires. Il est également motivé par l'exigence de renforcement des activités de contrôle, de l'audit et de la lutte contre toutes les pertes techniques et non techniques à la Jirama.

En outre, le DG par intérim de la Jirama, Rivo Radanielina, en convalescence depuis le 7 novembre 2022, sera absent jusqu'au 31 janvier 2023, suite à sa demande adressée au président du Conseil d'administration en date du 12 décembre 2022. Pour le Conseil d'administration, il y a urgence, dans les soucis permanents de la continuité de l'activité ainsi que dans l'amélioration permanente des prestations et des performances de la société d'État.

Nominations

Selon toujours la note du Conseil d'administration, les nominations des directeurs, de hauts cadres et de chefs de projet découlent des appels à candidature en interne et des entretiens individuels effectués entre le 28 novembre et le 10 décembre 2022. " Les nominations se font après consultation finale du ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, ainsi que des membres du Comité en charge des ressources humaines, le 12 décembre 2022... cette note prend effet à partir du 13 décembre 2022 ", indique le document.

Par ailleurs, une source auprès de la Jirama nous a informés que les hauts responsables nouvellement nommés au niveau de la Jirama n'obtiendront pas d'avantages supplémentaires, par rapport à leurs précédentes situations au sein même de la société. En d'autres termes, il s'agit d'attribution de rôles et de responsabilités, en vue de redresser la société, sans engager de dépenses supplémentaires.