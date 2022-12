Afrique de l'Est: Réunion du secrétaire Blinken avec le président Tshisekedi de la RDC

Ce qui suit est attribuable au porte-parole Ned Price :

Le secrétaire Antony J. Blinken a rencontré aujourd’hui le président de la république démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, pour discuter de la situation sécuritaire et humanitaire désastreuse dans l’est de la RDC. Le secrétaire Blinken a exprimé ses condoléances pour les vies perdues à Kishishe et son inquiétude pour les centaines de milliers de personnes déplacées.

Le secrétaire Blinken et le président Tshisekedi se sont accordés sur l’importance de la mise en œuvre immédiate du communiqué du 23 novembre suite au mini-sommet de Luanda sur la paix et la sécurité, à savoir la cessation des hostilités, le retrait du groupe armé M23, la fin du soutien de l’État aux groupes armés, la condamnation des discours de haine et la reprise des consultations entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés nationaux dans le cadre du processus de Nairobi.

Le secrétaire a encouragé le gouvernement de la RDC à dénoncer le discours de haine et l’a exhorté à intensifier ses efforts pour condamner cette rhétorique inacceptable. Il a souligné que toute opération militaire transfrontalière autorisée, bilatérale et multilatérale, devrait être harmonisée avec la MONUSCO et menée conformément aux résolutions de sanctions existantes des Nations unies. Il a salué la volonté du président Tshisekedi d’engager un dialogue continu et son engagement en faveur de la paix et la stabilité pour le peuple congolais.