Afrique: Sommet USA-Afrique - Biden et ses invités face à 9 " piliers "

Le Sommet USA-Afrique, prévu du 14 au 16 décembre 2022 à Washington, la capitale fédérale américaine, s'ouvre aujourd'hui. Le président américain, Joe Biden, a invité, à cette occasion, une quarantaine de dirigeants africains, dont le Congolais Félix Antoine Tshisekedi, présent en terre américaine depuis le dimanche 11 décembre.

Selon l'administration américaine, le président Biden compte présenter, à ses partenaires africains, le projet de plaidoyer ficelé par ses soins et visant l'intégration du continent noir au sein du G20 qui regroupe les 19 économies les plus fortes de la planète, et de l'Union Européenne. Sa volonté, au finish, est que l'Afrique pèse davantage dans le concert des puissances économiques mondiales.

Selon des sources proches de l'organisation de ce sommet, celui-ci devrait s'articuler autour de 9 " piliers ", à savoir : 1) Engagement économique ; 2) Paix, sécurité et gouvernance ; 3) Démocratie, droits de l'homme et société civile ; 4) Santé mondiale ; 5) Sécurité alimentaire ; 6) Changement climatique ; 7) Engagement de la diaspora ; 8) Education et leadership des jeunes ; 9) Amplification des voix africaines.

Ainsi que de nombreux compatriotes peuvent le deviner, deux thèmes intéressent particulièrement le Chef de l'Etat congolais, à savoir " Paix, sécurité, gouvernance " d'une part et d'autre part " Démocratie, droits de l'homme et société civile ". C'est du reste dans ce cadre qu'il envisage de dénoncer publiquement, une fois de plus, l'agression rwandaise dans la partie Est du pays, sous le label du mouvement terroriste M23, et exiger de la communauté internationale des sanctions contre les auteurs des tueries et autres violences.