Togo: L'ANGE a sollicité l'expertise du Cabinet AEC

Le personnel de l'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement ANGE a vu ses capacités professionnelles renforcées à travers une formation exécutée dans les domaines notamment de la Comptabilité Générale, Gestion de la Trésorerie, Contrôle Interne et Gestion des Ressources Humaines. Au total dix-sept (17) participants ont été outillés sur les différents modules susmentionnés en vue de leur permettre d'approfondir davantage leurs connaissances dans ces domaines en leur octroyant plus d'outils nécessaires afin de redynamiser leur performance dans l'exercice de leurs fonctions.

Deux (2) jours ont été consacrés au Contrôle Interne, module au cours duquel le Formateur Eudes BIRREGAH, Manager au Cabinet AEC a tout d'abord expliqué l'importance du contrôle interne, sa mise en place, ces objectifs, puis son utilité et ses limites en entreprise. Il a par ailleurs dans son exposé, échangé avec les participants sur des cas pratiques en entreprises afin de les amener à mieux cerner le contour de la thématique. La comptabilité générale a été abordée comme deuxième module durant trois (3) jours par le même formateur. Ce dernier dans son développement, est revenu sur la généralité avec les définitions de la comptabilité avant d'aborder la composante du nouveau dispositif comptable, le cadre conceptuel du nouveau SISCOHADA, la présentation de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, les étapes du cycle comptable et les taches comptables, le système d'information comptable et les états financiers, les règles et principes de la tenue d'une comptabilité et l'analyse financière.

Les séminaristes ont vu leurs capacités professionnelles renforcées dans le domaine de la Gestion des Ressources Humaines également. Il a été question pour l'exposant Jeannot Kpadé GNOHOE, Manager au Cabinet AEC de donner un aperçu sur les rôles et les attributions du Responsable Ressources Humaines avant de revenir sur la fonction du Responsable des Ressources Humaines, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et la gestion du stress et des conflits en entreprise. Les deux dernières séances étaient consacrées à la gestion de la trésorerie. L'orateur de ce module a fait la genèse de la trésorerie puis sa description avant de mettre en exergue l'environnement et les outils de la trésorerie. Il a conclu cette phase de la formation sur les perspectives à venir de la trésorerie.

Créé en 1995 sur l'initiative de Dr Charles BIRREGAH, Gérant Associé, Expert-Comptable, Diplômé de France, Docteur en Sciences de Gestion option Finances, le Cabinet Audit Expertise Comptable (AEC) est inscrit au Tableau de l'ONECCA-TOGO. AEC, il a pour mission de vérifier la comptabilité des entreprises en vue d'apposer sa signature et d'assurer toute opération d'Audit et d'Expertise Comptable, de commissariat aux comptes, de la tenue de la comptabilité, des conseils en fiscalité et Management, de la tarification etc... Il dispose de compétences étendues pour vous suivre et vous conseiller durant toute la vie de votre entreprise.

Depuis plus de deux décennies, au travers d'un savoir-faire incontournable, d'une rigueur ferme au travail, d'un management du système de qualité au point et d'un progrès éprouvé, le Cabinet AEC dispose d'une palette de services de qualité. En relation constante avec les organes décisionnels de votre entreprise, il assure une prestation fiable et rapide ainsi qu'un conseil permanent dans plusieurs domaines. AEC a réalisé des missions pour le gouvernement togolais, la Banque Mondiale, la BAD, l'OIF, le PNUD, le HCR, l'Union Européenne, la Fifa etc.. de même qu'aux bailleurs de fonds Suédois, canadiens, américain et béninois. AEC a été distingué Prix Togolais d'Excellence de la Qualité, Prix Leadership de la Qualité de l'UEMOA, Prix Qualité Développement de la CEDEAO, et d'autres Trophées au plan International en France, en Angleterre, à Bruxelles, en Italie, en Espagne, aux Etats-Unis etc.

Créée par la loi n°2008-005 du 30 mai 2008 portant loi-cadre sur l'environnement, l'A.N.G.E. est un établissement public doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et chargée " d'appui à la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement telle que définie par le gouvernement dans le cadre du plan national de développement (PND) ".

Sa vision stratégique est de servir d'institution d'appui à la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement telle que définie par le gouvernement dans le cadre du plan national de développement. Sa vision fondamentale actuelle est d'assurer un service de qualité en matière d'évaluation et d'information environnementales au bénéfice du développement durable à l'échéance 2030. Ses missions sont principalement la régulation et l'information environnementales. A ce jour, la mise en œuvre du système national des évaluations environnementales a pris de l'envol. La gestion du système national d'information environnementale se renforce avec l'élaboration du rapport annuel sur l'état de l'environnement.