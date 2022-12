Algérie: Appel à l'ouverture d'espaces dédiés aux retraités à travers les communes du pays

BLIDA — La présidente de l'Organisation nationale des retraités algériens (ONRA) affiliés à la Caisse nationale de retraite (CNR), Fatma-Zohra Haribi a appelé, mardi à Blida, à l'ouverture de clubs et d'espaces dédiés aux retraités à travers les communes du pays, pour pallier le vide ressenti par une majorité d'entre eux, une fois à la retraite.

"La retraite devrait constituer une deuxième naissance pour le salarié, qui est dans le droit d'être pris en charge et de disposer d'un espace pour pratiquer ses loisirs, à travers l'ouverture, à son profit, de clubs et d'espaces au niveau communal", a estimé Mme Haribi, dans son intervention au Forum des correspondants et journalistes de Blida, dont elle était l'hôte.

Elle a souligné "l'importance" de réfléchir à l'élaboration d'un plan pour l'après-retraite, avec la participation de spécialistes, à l'instar des pays développés.

Un tel prix leur donnera l'occasion de démontrer des talents qu'ils n'ont pas eu l'occasion de révéler durant leur parcours professionnel, faute de temps.

Au plan social, la présidente de l'ONRA a proposé la mise au point d'un programme en coordination avec différents secteurs ministériels et autorités locales concernées, et la signature de conventions, au profit des retraités, avec des établissements touristiques et de santé.