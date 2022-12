Congo-Kinshasa: Une pluie diluvienne apocalyptique - Kinshasa pleure ses morts !

Matadi-Kibala, l'un des quartiers de la commune de Mont-Ngafula, est sans doute devenu l'épicentre des drames dans la capitale congolaise.

Alors qu'il y a un peu plus de 10 mois, 26 personnes électrocutées ont trouvé la mort à la suite de la coupure d'un câble électrique haute tension de la société nationale d'électricité, près d'une vingtaine de personnes viennent de succomber après la pluie diluvienne qui s'est abattue aux petites heures du matin de ce mardi 13 décembre 2022.

Ces averses ont même coupé en deux la nationale N°1 non loin de l'arrêt Matadi-Mayo au grand désarroi des populations habitant le quartier Mitendi qui n'ont pas su, pour certains, rallier le centre-ville et autres lieux de service.

La chaussée, devenue sablonneuse, a embourbé les grands charrois rendant impossible la circulation.

Seules les motos taxis s'en sortent partant de deux extrémités de la route.

Informé, le chef du gouvernement, SamaLukonde s'est tout de suite rendu sur place pour s'enquérir de la situation et évaluer les dégâts.

Conduisant une forte délégation composée, entre autres, du ministre des infrastructures et travaux publics, du ministre des affaires sociales et actions humanitaires, le premier ministre qui a exprimé ses compassions aux familles des victimes a tout de suite annoncé le début des travaux de remblaiement et réhabilitation de cette route qui approvisionne la ville-province de Kinshasa en denrées de première nécessité.

"Nous sommes au regret de constater que l'érosion a emporté quelques résidences.Nous avons une indication qu'il y a près d'une vingtaine de morts.

Nous continuons les recherches dans les décombres pour en savoir plus et établir le dernier bilan.

C'est d'abord le bilan humain, ensuite apporter avec tous les secteurs avec lesquels nous nous sommes déplacés notamment, les ministères des affaires sociales, de la santé, du genre et famille notre réconfort à ces familles qui ont été malheureusement fauchées et touchées.

Il faudra voir comment pallier en termes d'intervention d'urgence.

A mon arrivée ici, comme vous avez pu déjà le voir, les travaux de remblaiement ont déjà démarré.Pour les grands charrois, il va nous falloir des travaux de génie civil qui peuvent prendre 3 ou 4 jours avant de revoir la route rouverte et permettre qu'on puisse avoir de nouvelles liaisons entre Kinshasa et Matadi ici sur ce site de Mitendi.

Les petits charrois devraient reprendre dans les 24 heures", a déclaré Jean-Michel SamaLukonde.

Le chef de l'exécutif national a également saisi cette occasion pour appeler les populations riveraines à éviter des constructions anarchiques.

"Une sensibilisation encore une fois de plus à la population. Sensibilisation que nous faisons également avec la ville-province de Kinshasa sur les zones non aedificandi où on ne devrait pas avoir des constructions.

Et c'est lorsque nous avons malheureusement ces constructions anarchiques que nous subissons ces types de revers qui posent énormément de dégâts.Tout un travail est fait. Le rapport établi pour que tous les jours nous puissions rétablir l'ordre pour préserver cette ville de Kinshasa qui est la capitale et qui nous est chère", a-t-il renchéri.

Plusieurs autres coins de la ville-province de Kinshasa ont été visités par le chef du gouvernement juste après cette étape de Mont-Ngafula.

Le bilan dans l'ensemble fait état de près de 100 morts, rapportent les autorités provinciales.

Le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi, depuis Washington où il séjourne pour prendre part au sommet USA-Afrique, a compati avec la douleur des familles éplorées, indique une communication de la présidence faite, ce mardi 13 décembre 2022 dans la soirée sur twitter.

"Le chef de l'Etat, Félix Antoine TshisekediTshilombo a appris avec grande peine, le décès de plusieurs personnes dont les enfants, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa, dans la nuit de lundi à mardi.

Le chef de l'Etat présente ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées, demande aux gouvernements national et provincial de leur venir en aide et d'accélérer les travaux de drainage des eaux de pluies pour éviter que ce type de catastrophe ne se reproduise",lit-on sur le compte Twitter de la présidence.

Dans l'opinion la rage gagne du terrain. Interrogés par nos reporters sur ce énième drame pendant la saison pluvieuse, les habitants du quartier Matadi- Kibala manifestent leur ras-le-bol et imputent la responsabilité aux gouvernants qui n'ont mis en place aucune politique urbanistique, moins encore environnementale pouvant éviter à la ville ces genres de situations.

L'Etat a déserté dans ce secteur et n'agit qu'après les dégâts qui emportent les vies humaines. C'est à lui de tout réguler, de l'octroi des permis de construction à la réhabilitation des routes voire la construction des voies secondaires pour désengorger la capitale congolaise.