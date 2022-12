Congo-Kinshasa: Ce jour-là, 14 décembre 2017 - Les cloches des églises avaient retenti pour exiger la tenue des élections

Il y a cinq ans passés, les prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa avaient commencé une opération dénommée jeudi-cloches. Elle consistait à sonner les cloches des églises pour exiger l'application intégrale de l'accord politique dit de la Saint-Sylvestre et la tenue des élections crédibles et transparentes dans le meilleur délai.

"Les prêtres sonneront les cloches des églises, et leurs fidèles les accompagneront par toutes sortes de clameurs et de vacarmes. Ils le feront tous les jeudis, à partir du 14 décembre 2017 à 21h00 pendant une quinzaine de minutes ", avaient annoncé les curés de l'archidiocèse de Kinshasa, sous la direction de l'abbé Vincent Tshomba - aujourd'hui Evêque. Il était alors curé de la paroisse Saint Joseph au quartier Matonge, et doyen des curés de l'archidiocèse de Kinshasa.

Les Congolais se souviennent donc aujourd'hui, cinq ans plus tard, de cette initiative qui avait eu un retentissement si fort que l'abbé Vincent était convoqué au parquet de grande instance de Kinshasa/Kalamu. Il y avait été entendu, le 27 décembre 2017. Le parti politique Unana (Union nationale des nationalistes) de Willy Mishiki avait porté plainte contre Monsieur l'abbé, affirmant qu'un des cadres de ce parti avait de problèmes cardiaques provoqués par "des nuisances sonores" des cloches d'une paroisse catholique du centre de Kinshasa.

Alors que les partis de l'opposition approuvaient cette initiative, les adeptes du parti au pouvoir y voyaient une manœuvre d'une "Eglise buissonnière" - pour reprendre les mots de Claude Mashala, cadre du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie). Il désapprouvait ainsi le "tapage nocturne". De son côté Lambert Mende, alors ministre de la communication et médias, et porte-parole du gouvernement y voyait "des gens qui ne sont pas des patriotes".

Monseigneur Vincent Tshomba est aujourd'hui Evêque du Diocèse de Tshumbe. Interrogé sur l'impact qu'aurait produit cette opération, il affirme que cela avait produit des résultats énormes, car " grâce à cette initiative et les marches organisées par le Comité Laïc de Coordination (CLC), on a pu obtenir le changement. Même l'opposition qui n'existait plus s'était réveillée. Et la communauté internationale s'était finalement engagée, parce qu'elle attend souvent des initiatives locales ".

Cinq ans plus tard, l'Eglise Catholique s'engage encore de façon remarquable pour dire non au projet de balkanisation qui menace l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo. La descente massive des chrétiens dans les rues de Kinshasa et de plusieurs villes du pays, dimanche 4 décembre dernier, a une fois de plus démontré la capacité de mobilisation de l'Eglise Catholique pour l'intérêt commun.