Congo-Kinshasa: Recrutement au sein des FARDC, Me John Mbaya exhorte des pasteurs à libérer des jeunes filles et garçons membres des églises

Me John MbayaNtita, président du Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise (MRJCO) est et reste préoccupé par la défense de la République démocratique du Congo.

Raison pour laquelle, il a initié le Mouvement " Sauvons le Congo 2ème Épisode ". Une initiative qui répond favorablement à l'appel du président de la République, Félix Antoine TshisekediTshilombo, lancé à la jeunesse en particulier et au peuple congolais, en général. Dans sa politique, John Mbaya a réuni, le samedi 10 décembre 2022, les hommes de Dieu, au Centre pour handicapés à Gombe, pour leur présenter le calendrier des activités dudit Mouvement en rapport avec l'enrôlement des jeunes filles et garçons, membres des églises, au sein des services de défense et sécurité du pays. Pour ce faire, certains pasteurs ont, au nom de l'amour de la patrie, épousé l'idée de John MbayaNtita. Ce dernier a remercié les serviteurs de Dieu qui ont adhéré à ce mouvement. Il leur fait savoir que c'est par les pasteurs qui craignent l'Eternel que Dieu va sauver la RD-Congo.

Aussi, il a précisé que le mouvement " Sauvons le Congo 2ème Épisode " s'articule autour de trois axes principaux, à savoir: l'axe sécuritaire, économique et social.

" Sensibilisez les jeunes filles et garçons de vos églises respectives afin qu'ils puissent intégrer l'armée par la grande porte pour défendre notre territoire. Nous comptons sur vous car vous allez sélectionner les meilleurs. Demandez à ceux qui veulent servir sous le drapeau de s'enrôler " , a lancé John Mbaya à l'endroit des pasteurs qu'il a réunis. Il leur a également demandé de dresser une liste de jeunes qu'ils auront recrutés afin de les transmettre à qui de droit.

Une autre réunion avec 300 pasteurs est prévue le samedi prochain pour tabler sur la question.

Bien avant, le secrétaire général du MRJCO Patrick Ekutshu, a encouragé les hommes de Dieu.

" Votre présence massive en ce lieu, pour la deuxième fois, témoignage profondément de l'attachement que vous accordez à la défense de l'intégrité territoriale de notre pays et au maintien de l'unité et de la cohésion nationale ", a-t-il dit.

Et d'ajouter : " Leurs Eminences, Serviteurs de Dieu, le 14 novembre dernier, sous la coordination de Me John MbayaNtita, Président National du MRJCO, nous vous avions accueillis dans ce même cadre où nous vous avions présenté officiellement le Mouvement " Sauvons le Congo 2ème Episode " et avons obtenu votre adhésion massive dans le seul but de défendre notre territoire dont une partie est aujourd'hui occupée par l'armée rwandaise sous couvert des terroristes du M23 et cela avec la complicité de certaines puissances impérialistes et des multinationales ".

Rappel

Ce mouvement d'éveil patriotique répond à l'appel lancé par le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine TshisekediTshilombo, à tous les compatriotes de se mobiliser pour soutenir nos Forces de Défense et Sécurité et aux jeunes d'intégrer massivement l'armée pour mater les agresseurs rwandais du territoire congolais notamment, le territoire de Rutshuru qu'ils occupent dans la province du Nord-Kivu.

" C'est ici le lieu de saluer le courage et le patriotisme de Me John MbayaNtita, Président National du MRJCO, pour avoir pris l'initiative de sensibiliser les jeunes de notre parti à s'enrôler dans les rangs de nos forces de défense et sécurité pour défendre notre pays ", a conclu le SG du MRJCO Patrick Ekutshu.

C'est dire que l'heure, indique-t-on au MJRCO, "n'est plus au discours ni aux prières tout simplement, il faut passer aux actes. Cette mobilisation est la seule voie qui s'offre à la RDC pour vaincre l'agresseur, défendre l'intégrité territoriale et sauvegarder l'unité nationale".

Le Mouvement de Réveil de la Jeunesse Congolaise demande aux Confessions religieuses de lui emboiter les pas, proposant que chaque Eglise locale répertoriée puisse mobiliser 10 jeunes filles et garçons pour intégrer l'armée. Il invite également les partis politiques à faire de même. Le MRJCO considère que nous avons environ 800 partis et regroupements politiques. Si chacun mobilisait 100 jeunes, le pays aurait 80.000 hommes et si 5000 églises mobilisaient chacune 50 jeunes, le pays aurait 250.000 hommes, y ajouter les 80.000 venus des partis politiques, le pays aurait 330.000 hommes, une nouvelle armée.Jules Ntambwe