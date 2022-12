Soudan: SUNA lance les activités du 4ème Forum des Directeurs des Bureaux des Etats à Madani

Madani — Le 5ème forum des Directeurs des Bureaux des Etats de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) débutera Jeudi prochain au Palais des Hôtes à Madani.

Le lancement du forum assistera par le Gouverneur par intérim de l'Etat d'Al-Gazira Ismail Awad Allah Al-Aqib, le Ministre de la Culture et de l'Information Dr. Graham Abdel Gader, la Directrice Générale de la SUNA Dr. Fikria Abayazid, le représentant du Ministère de la Gouvernance Fédérale et un certain nombre de responsables du siège de la SUNA.

Le Chef du Comité Préparatoire du Forum, Akefa Al-Sheikh, a indiqué la complétion de tous les préparatifs du forum, qui se tiendra les 15 et 16 Décembre courant pour évaluer la performance éditoriale et technique des bureaux des États dans le cadre du rôle de la SUNA pour lier le centre avec les États sous la lumière des nombreux défis rencontrant le pays, les médias et le travail journalistique.

Le forum verra la présentation du papier de travail du centre par la Directrice Générale de la SUNA, Dr. Fikria Abayazid, et celui des États sera présenté par le représentant des bureaux de la SUNA dans les États.

Le Directeur du Bureau de la SUNA à Madani, Al-Shafei Tashin, a exprimé la fierté des secteurs médiatiques, de la presse et de la communauté de l'Etat de Gazira pour accueillir le forum.