Ile Maurice: Rodrigues / Le père du petit Jayden - "Nous allions fêter ses cinq ans vendredi"

Il ne fêtera ni son anniversaire ni Noël. Jayden, quatre ans, a été retrouvé, étranglé, dans une ferme, lundi. Tristesse et désarroi à Nassola, Rodrigues.

Depuis lundi après-midi, une immense tristesse règne à Nassola, Rodrigues. Les habitants du village ont appris le décès d'un enfant de 4 ans, dont le corps a été retrouvé dans une ferme d'élevage de porcs. Il aurait été étranglé par une corde, selon les premiers éléments d'informations. La police de Grande-Montagne s'est rendue sur les lieux et le corps du petit a été transporté à l'hôpital Crève-Cœur pour une autopsie.

Depuis, Max Clair est inconsolable. Il ne verra pas grandir son fils... Jayden Manan était sa raison de vivre confie ce père meurtri, qui travaille à bord de bateaux de croisière. À chaque fois qu'il est en congé, il se fait un devoir de retourner sur son île natale pour être aux côtés de son "bébé", le combler d'amour pour compenser ses longues absences. "Mon fils était tout pour moi. Même s'il ne vivait pas avec moi mais chez sa mère. Il était chez elle lorsque le drame s'est produit... "

Il ajoute que ce vendredi 16 décembre, il avait prévu de célébrer le cinquième anniversaire de Jayden en grande pompe. "Il m'avait demandé une bicyclette et j'avais déjà prévu de la lui acheter car je voulais lui faire plaisir. Même si sa maman et moi ne sommes plus ensemble, nous nous entendons bien et mon fils a toute l'affection dont il a besoin. Quand je suis de retour à la maison, il est presque tout le temps avec moi. Maintenant, je ne le reverrai plus... "

"Je sais qu'il était destiné à faire de grandes choses plus tard. Il était intelligent ; il aimait apprendre malgré son jeune âge. Il utilisait beaucoup de mots en anglais. J'étais super content et fier de l'entendre nommer les couleurs dans cette langue."

Max Clair ajoute que les circonstances tragiques dans lesquelles son fils s'en est allé le tourmentent encore plus. Accablé de tristesse, le papa n'a qu'une hâte désormais: que l'autopsie du petit soit pratiquée au plus vite afin qu'il puisse reposer en paix et que, lui, puisse faire son douloureux deuil. Un légiste de la police mauricienne fera le déplacement à Rodrigues à cet effet.