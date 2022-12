Congo-Brazzaville: Coupe africaine de la Confédération - Les Diables noirs connaissent leurs adversaires

La Confédération africaine de football a dévoilé, le 12 décembre, la composition des groupes de la Coupe africaine de la Confédération à laquelle prendra part, pour la première fois de son histoire, le club Diables noirs.

Seize équipes classées dans quatre poules de quatre chacune vont s'affronter en aller et retour. Au terme des six journées passionnantes, les deux premières de chaque groupe seront qualifiées pour les matches à élimination directe. Les Diablotins vont disputer leur ticket pour les quarts de finale en affrontant, dans le groupe B, le club ivoirien d'Asec Mimosas, les Nigérians de Rivers United Club du Nigeria et le Daring club Motema Pembé (DCMP) de la République démocratique du Congo 5rdc°.

La double confrontation Diables noirs-DCMP se présente comme un défi pour Barthélémy Ngatsono, l'actuel entraîneur du club multidisciplinaire de Brazzaville, remercié récemment de DCMP de Kinshasa pour insuffisance de résultats, alors qu'il avait réussi à le qualifier dans la phase de groupes. Les rencontres entre les clubs des deux capitales les plus proches du monde sont toujours âprement disputées, comme en témoigne le TP Mazembé-AS Otoho de la dernière saison . Les Diables noirs arrivent à ce niveau de la compétition pour la première fois en 72 ans d'existence. Par contre, le DCMP a déjà remporté cette compétition sous l'appellation de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupes, en 1994.

Par ailleurs, même si l' Asec Mimosas n'est plus le même club qu'on a connu, vainqueur de la Ligue des champions en 1998 et de la Super coupe d'Afrique en 1999, il se présente comme un candidat crédible pour sortir de cette phase de poules devant les Nigérians de Rivers United FC, comme les Diables noirs en quête d'une identité africaine.

Le tirage au sort a placé dans le groupe A les Algériens d'USM, les Sud-Africains de Marumo Gallants FC, les Lybiens d'Al Akhdar et Saint Eloi Lupopo de la RDC. Le groupe C mettra aux prises les Egyptiens de Pyramids FC et de Futurs FC contre les Togolais Asko Kara et les Marocains de FAR du Rabat. Le groupe D est composé du Tout Puissant Mazembe de la RDC, d'US Monastir de la Tunisie, de Young africans FC de la Tanzanie et d'AS Real de Bamako du Mali.

En Ligue africaine des champions, le tirage a placé Wydad AC du Maroc dans le groupe A avec Petro Atletico d'Angola, JS Kabylie d'Algérie et AS Vita club de Kinshasa. Le groupe B regroupe les équipes d'Al Ahly d'Egypte, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud? Al Hilal du Soudan et Coton sport de Garoua du Cameroun. Raja de Casablanca partage le groupe C avec Horoya AC de la Guinée, Simba SC de la Tanzanie et Vipers SC de l'Ouganda. Le groupe D mettra aux prises l'Espérance sportive de Tunis, le Zamalek d'Egypte, CR Belouizdad d'Algérie et Al Merreikh du Soudan.