Mali: Nomination de l'évêque de Sikasso

Cité du Vatican — Le Saint-Père François a nommé Évêque du diocèse de Sikasso (Mali) le Révérend Robert Cissé, du clergé du même diocèse, jusqu'à présent Recteur ad interim du Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako.

Son Excellence Mons. Robert Cissé est né le 7 juillet 1968 à Bamako. Il a étudié la philosophie au Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako et la théologie au Grand Séminaire Saint Pierre Claver de Koumi, au Burkina Faso. Il a été ordonné prêtre le 10 juillet 1993 à Koutiala, incardiné dans le diocèse de Sikasso.

Il a exercé les ministères suivants et a poursuivi ses études : Vicaire paroissial à Kimparana (1993-1995) ; Vicaire paroissial à Fanterela (1995-1997) ; Responsable de la Commission diocésaine pour les vocations (1993-1998) ; Curé in solidum et Modérateur de la Paroisse de Sikasso (1997-2000) et, en même temps, Aumônier laïc (1997-1999) ; Éducateur au Moyen Séminaire Pie XII de Koulikoro à Bamako (2000-2002) ; licencié en philosophie à l'Université Pontificale Urbanienne de Rome (2002-2004) ; curé de Notre-Dame d'Afrique à Koutiala, membre du Conseil épiscopal et Responsable de la Commission diocésaine pour l'éducation (2004-2009) ; Directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires au Mali (2005-2011) ; Vicaire général et membre du Conseil pour les affaires économiques (2006-2009) ; Secrétaire général de l'Union des Prêtres du Mali (2009-2012) ; Directeur du Philosophat du Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako (2010-2012) ; a fréquenté l'Université Pontificale Urbanienne de Rome pour un doctorat en philosophie (2012-2017) ; depuis 2018, doyen de la Faculté de philosophie de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest (UCAO), Bamako ; depuis 2021, recteur par intérim du Grand Séminaire Saint Augustin de Bamako.