Congo-Brazzaville: Théâtre - " L'ordre et le sergent " lance la 19e édition de Mantsina sur scène

Placée sur le thème " Aller au-delà ", la 19e édition de la Rencontre internationale de théâtre de Brazzaville, " Mantsina sur scène ", a lancé ses festivités théâtrales le 13 décembre à l'Institut français du Congo par la pièce " L'ordre et le sergent ".

Texte d'Arturo Ulsar Pietri, mis en scène par Alphonse Mafoua et joué sur les planches par la compagnie Négropolicongo des 3 francs, " L'ordre et le sergent " a fait passer au public brazzavillois trois belles demies-heures de théâtre entre intrigue éprouvante et ironie. L'histoire se passe dans un camp retranché d'un pays du Tiers monde en proie à une guerre civile. Contre toute attente, le sergent Toubas, qui dirige une unité près du front, reçoit du quartier général de l'armée l'ordre d'exécuter tous les prisonniers ennemis. Au cours de l'opération qui s'en suit, les soldats tombent sur un prisonnier qui n'a pas du tout l'apparence d'un ennemi. Le sergent Toubas, un bon soldat de morale chrétienne, épargne la vie au malheureux ; mais les événements tournent avec l'arrivée au camp d'un officier plus téméraire, qui veut à tout prix régler les comptes du prisonnier épargné de mort.

Plusieurs questions sont soulevées dans cette œuvre, à savoir les sévices en pleine guerre, le non-respect des droits de l'Homme, la pénurie du personnel soignant en période de guerre, l'autoritarisme, etc. Pour Sylvie Dyclo-Pomos, directrice artistique du festival Mantsina, c'est une réelle joie, deux ans après la covid-19, de réunir encore autant de monde avec des spectacles en présentiel et de véhiculer des messages porteurs de sens pour le bien de nos sociétés. " Mantsina sur scène, c'est une fierté car à travers le théâtre, nous éduquons aussi le public. Si on pouvait créer des espaces culturels dans chaque quartier, il n'y aurait pas autant de violence que nous sentons au sein de notre jeunesse. C'est bien de créer des espaces culturels pour moraliser la jeunesse ", a-t-elle estimé.

La pièce " L'ordre et le sergent " a été interprétée sur les planches par Morel Semayoka, Richilvie Babala Ndossi, Jean-Marie Diatsonama, Verêve Mafoua, Bienvenu Makita. " Bravo aux comédiens qui ont su nous plonger dans l'univers de la guerre avec le son des tirs et la peur incessante. De ce spectacle, je retiens que la guerre n'est pas quelque chose de bien et nous devons tout faire pour l'éviter en militant sans cesse pour la paix et la cohésion sociale ", a confié Dorcas Mayinga.

Outre le théâtre, l'ouverture de la 19e édition du festival Mantsina sur scène a vibré également au rythme de la percussion avec Les fantastiques et Tam-Tam sans frontières, de la lecture du texte " Gueloir ", ainsi que d'un spectacle de danse intitulé " Ntété " de l'artiste Alexandre Mikouiza et représenté sur scène par la compagnie Sama.

Prévu du 13 au 22 décembre, Mantsina sur scène affiche une programmation éclectique avec des artistes provenant du Congo, du Cameroun, de la France, la Guyane, la Suisse et la République démocratique du Congo. Cette année, plusieurs sites abritent le déroulement des activités, à savoir l'IFC, l'espace Noura, les Ateliers Sahm, l'espace Tabawa, la Gare aux pieds nus. La programmation complète est à retrouver sur la page Facebook du festival et l'entrée est gratuite pour tous les spectacles.

Au regard des efforts et sacrifices consentis par le festival Mantsina sur scène pour offrir au public lors de chaque édition un événement de qualité, Sylvie Dyclo-Pomos invite les pouvoirs publics à plus d'accompagnement financier. " Un festival, ce sont des charges. Il faut loger et nourrir les artistes qui viennent de loin, sans oublier les cachets pour leurs prestations et cela nécessite énormément de fonds ", a indiqué la directrice artistique du festival.