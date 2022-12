Congo-Kinshasa: Sinistre après la dernière pluie diluvienne à Kinshasa - Le gouvernement prend des mesures impératives

Un deuil national de trois jours ainsi que la démolition imminente de toutes les constructions anarchiques et hors-normes font patie des mesures urgentes prises par le gouvernement, le 13 décembre, au terme de sa réunion de crise présidée par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde.

Après avoir fait la ronde de la capitale pour palper du doigt les dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 12 au 13 décembre, le Premier ministre a présidé une réunion de crise à laquelle ont pris part les membres du gouvernement, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ainsi que d'autres structures concernées par cette situation. La réunion qui s'est terminée tard dans la soirée du 13 décembre a notamment permis d'évaluer les dégâts mais aussi d'étudier des voies et moyens pour arrêter les inondations.

Plusieurs décisions importantes ont été prises, notamment un deuil national de trois jours décrété sur toute l'étendue du territoire national. Le gouverneur de la ville-province a, par ailleurs, été instruit de procéder, sans tarder, à des démolitions de toutes les constructions anarchiques et hors-normes. " Sur instruction du président de la République, il a été décidé un deuil national de trois jours... Et donc, à partir de demain, le Congo est en deuil. Il a été décidé, entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés ", a expliqué le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, faisant le compte rendu de la réunion.

Il a indiqué que le gouverneur de Kinshasa a été instruit afin d'identifier tous les sites dangereux et de prendre un acte pour être en conformité avec la loi. " Cela devra être fait le plus rapidement possible. Il faut également fermer, une fois pour toute, les sites qui posent problème à ce jour ", a indiqué Daniel Aselo.

Le bilan de cette pluie, sur le plan humain, fait état de plus de 130 morts et des disparus. Au chapitre des dégâts matériels, il a été signalé la coupure en deux de la route nationale n°1 dans son tronçon compris entre Matadi Kibala et En vrac, dans la commune de Mont-Ngafula. La route Cecomaf, dans la commune de Ndjili, qui avait déjà été sectionnée par une pluie précédente, a encore connu quelques problèmes alors qu'elle est en pleine réhabilitation. Pour la nationale numéro 1, assure-t-on, les travaux de réparation de ces dégâts ont commencé le même jour, dans les après-midi.

Le message de compassion de l'Eglise catholique

Dans la foulée de messages, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a exprimé sa tristesse après cette catastrophe due à la pluie. " Cet état de choses m'attriste profondément. Aussi, je voudrais exprimer toute ma compassion et toute ma proximité spirituelle et pastorale à toutes les personnes sinistrées, et en particulier à celles qui, en ce moment, sont sans abris, ni secours", a dit le cardinal. Pour lui, au-delà du caractère imprévisible des intempéries naturelles, il devient de plus en plus urgent que l'autorité urbaine procède sérieusement aux grands travaux d'assainissement, de réaménagement et d'urbanisation de la ville de Kinshasa, afin de prévenir et de minimiser l'ampleur de telles catastrophes. La responsabilité de tous dans la gestion commune de l'environnement est aussi engagée, selon lui.