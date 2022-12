Congo-Kinshasa: Des centaines de morts, des blessés et des disparus, des dégâts importants aux bâtiments - Inondations dans la capitale du pays qui s'apprête à accueillir le Pape

Kisantu — Vingt-quatre quartiers de Kinshasa, où vivent environ 12 millions de personnes sur un total de plus de 17 millions, ont subi d'importants dégâts suite aux glissements de terrain provoqués par les inondations qui ont frappé la capitale de la République démocratique du Congo dans la nuit du 12 au 13 décembre. L'estimation des morts reste provisoire, mais de nombreux enfants ont certainement été tués dans l'effondrement de certaines maisons dans le quartier de Binza Delvaux à Ngaliema. L'Église locale a exprimé ses condoléances pour cet incident. Pour sa part, l'évêque de Kisantu, Mgr Crispin Kimbeni, s'adressant au doyenné de Kimwenza - qui est situé à Kinshasa mais fait partie du diocèse de Kisantu - a exhorté tout le monde à offrir le maximum de solidarité à ceux qui ont besoin d'aide. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, Ofm Cap, a également exprimé sa sympathie pour les personnes touchées par la catastrophe.

" Le pays dans son ensemble traverse une période très critique à tous points de vue ", a déclaré l'évêque Kimbeni à l'Agence Fides. "Sur le plan social, la population connaît une dégradation qui n'a jamais été atteinte. Malgré la construction de nouveaux bâtiments et logements dans les villes, la souffrance et la pauvreté continuent d'augmenter. Il y a un énorme fossé entre les riches, les classes émergentes qui augmentent scandaleusement leur richesse, et la grande partie de la population constituée de chômeurs, malgré des diplômes universitaires et secondaires."

Ce sont précisément les chômeurs qui sont le critère de la dégradation du niveau économique de la population", explique Kimbeni. En effet, malgré l'apparente floraison du tissu économique, la population a d'énormes difficultés dues au manque de travail, de moyens de transport, d'infrastructures adéquates pour le commerce...Le contexte politique augmente encore plus les difficultés de la population congolaise : l'occupation du Congo par les pays voisins, principalement le Rwanda et l'Ouganda, n'aide pas le pays à s'organiser politiquement. Si la communauté internationale continue de fermer les yeux sur la situation au Congo, nous risquons d'assister à une implosion de l'ensemble de l'Afrique centrale. Les Congolais ont peur d'être abandonnés par tous et veulent se défendre, développant ainsi une aversion contre l'étranger."

Le pays attend l'arrivée du Pape François le 31 janvier 2023. Les préparatifs n'ont jamais cessé, rapporte Mgr Kimbeni, car l'espoir d'accueillir le Saint-Père sur notre terre, en République démocratique du Congo, est toujours resté vivant. La récente confirmation nous a incités à accélérer et à achever les travaux à Ndolo, où la Sainte Messe sera célébrée le mercredi 1er février. Toute la population a accueilli avec enthousiasme et gratitude ce cadeau que le Pape François veut faire à tout le pays, surtout en cette période historique très particulière."

L'évêque Kimbeni souligne la coopération entre l'Église et le gouvernement en vue de la visite papale. "Dans le diocèse de Kisantu, dit Kimbeni, nous évoluons de manière fructueuse. De nombreux prêtres seront présents lors des différentes cérémonies organisées. Il s'agit notamment de la messe du 1er février à Ndolo, de la réunion de prière qui aura lieu dans l'après-midi du 2 février dans la cathédrale de Kinshasa."

Selon les estimations des responsables sanitaires locaux, le diocèse de Kisantu compte 1 155 742 habitants.