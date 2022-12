Maroc: Mondial | Demies (20H00) - France-Maroc : Pour l'histoire !

Il faut remonter à 2007 pour trouver trace d'une confrontation entre les Bleus et les Lions de l'Atlas. C'était au Stade de France avec une parité (2-2) à la clé. Quinze ans plus tard, on remet le couvercle avec pour enjeu une place en finale de Coupe de monde.

Al Bayt Stadium de Doha sera le théâtre d'un somptueux France-Maroc ce soir, arbitré par le Mexicain César Ramos. Ce second sommet du dernier carré du Mondial qatari va à nouveau mettre aux prises les plus méritants jusque-là, avec cette fois-ci des Tricolores tenants du trophée et bourreaux de l'Angleterre, et des Lions de l'Atlas, toujours invaincus n'ayant encaissé qu'un seul but jusqu'ici. La Belgique, l'Espagne et le Portugal en savent quelque chose pour avoir laissé des plumes face aux poulains de Walid Regragui. Volet mouvements attendus maintenant, côté Maroc, les deux axiaux Romain Saiss et Nayef Aguerd sont incertains pour cette demi-finale, alors que le reste du groupe est mobilisé. Le tenant, à son tour, se produira au grand complet.

Enfin, volet historique entre les deux sélections, Français et Marocains vont s'affronter pour la sixième fois de leur histoire. Il faut d'ailleurs remonter à 2007 pour se rappeler de leur dernière confrontation, au Stade de France avec une parité (2-2) à la clé. 15 ans plus tard, on remet le couvercle avec pour enjeu une place en finale de Coupe de Monde !

Formation probable de la France : Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Giroud et Mbappé.

Formation probable du Maroc : Bounou, Hakimi, Yamiq, Dari, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, En Nesyri et Boufal.