Algérie: Approbation et levée des réserves sur le film "Ben M'hidi"

ALGER — La long métrage "Ben M'hidi", dédié à la vie et au parcours du martyr de la guerre de libération nationale Larbi Ben M'hidi, a reçu, mercredi à Alger, l'approbation de la commission mixte, mise en place par les ministères de la Culture et des Arts et celui des Moudjahidine et des Ayants-droits, après la levée de toutes les réserves exprimées sur ce film, indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Les ministres de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji et des Moudjahidine et des Ayants-droits Laïd Rebiga, ont reçu chacun une copie du film, en présence de son réalisateur Bachir Derrais.

Sur un scénario écrit par Mourad Bourboune et basé sur de nombreux témoignages de compagnons de Larbi Ben M'hidi et de sa famille, ce long métrage adapté au cinéma par Abdelkrim Bahloul, a été tourné à Alger, Lakhdaria, Biskra, Bechar, Bejaia et Tlemcen. 30% du tournage a été effectué dans des studios en Tunisie où l'équipe du film a reconstitué les décors des années 1940.

Avec un budget de près de 520 millions DA, débloqué à parts égales par les ministères de la Culture et des Moudjahidine, ce projet a également bénéficié de financements accordés par des opérateurs économiques algériens "publics et privés".

Khaled Benaissa (dans le rôle de Larbi Ben M'hidi), Nabil Asli et Idir Benaybouche, parmi d'autres acteurs, sont distribués dans ce film dont la production exécutive a été confiée à la société algérienne "Les films de la source".