Congo-Kinshasa: Dégât enregistré suite à la pluie diluvienne, Société - La ville de Kinshasa dans le risque asphyxique sans la route Matadi

Après la pluie vient le beau temps, dit-on. À Kinshasa, ce dicton ne trouve toujours pas sa place jusqu'à ces jours. Suite à la pluie abattue la nuit jusqu'à la matinée de ce mardi 13 décembre 2022, des dégâts énormes ont été enregistré dans la ville de Kinshasa, entre autres, des pertes en vies humaines et des inondations par-ci par-là.

A cela se rajoute la coupure en deux de la route Matadi au niveau de Mont-Ngafula, un tronçon connu pour l'approvisionnement de la ville de Kinshasa en vivre et autres.

La route nationale numéro 1 appelée, route Matadi s'est divisée en deux au niveau du quartier de l'arrêt Regideso, situé entre le quartier Matadi Kibala et En vrac dans la commune de Mont-ngafula. Suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue depuis 3 heures du matin de ce mardi, dans la ville province de Kinshasa, le risque est l'enregistrement de la rareté des produits vivriers et autres, notamment, le risque est de vivre la majoration des différents produits empruntant cette route pour la ville de Kinshasa.

Il sied de noter que, cette route est très capitale pour la ville de Kinshasa en ce qui concerne l'approvisionnement des différents produits provenant de la province du Kongo Centrale.

Se confiant à la presse, le maitre avocat, Emmanuel Kabala Katumba a laissé comprendre selon lui ce qui est cause de cette situation. " Kinshasa est une ville à refaire et non à réhabiliter. En tout cas, il faut un plan nouveau respectant des règles d'urbanisme et d'habitat... Ces calamités ne sont que des résultantes d'une entropie mieux du désordre organisé des services d'urbanisme, de lotissement, de cadastre... ", Fait-il remarquer et d'ajouter, " Ne condamnons pas l'eau de la pluie, juste qu'elle est à la rechercher de la voie menant vers sa mère la mer.

Par peur de rester par terre, elle préfère entrer sous la terre. Par générosité, la terre s'ouvre pour bien l'accueillir sous terres, mais elle oublie de se renfermer et par honte de cet oubli, elle change de nom, elle préfère qu'on l'appel érosion. Ailleurs, la terre refuse de s'ouvrir pour accueillir l'eau par sagesse de ne pas tomber dans l'oubli de son cousin, il préfère rester ainsi et qu'on l'appelle inondation ", dénote-t-il.

Il sied de savoir que, le premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila s'étaient rendu sur place à Matadi Kibala pour évaluer le dégât et voir comment à la mesure du possible apporter solution.