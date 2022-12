Algérie: Le Premier ministre rencontre à Washington des chefs d'entreprises américaines et des membres du Congrès

WASHINGTON — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a tenu, mardi soir à Washington, en marge de sa participation aux travaux du sommet Etats-Unis-Afrique en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des rencontres bilatérales avec des chefs d'entreprises américaines et des membres du Congrès américain.

M. Benabderrahmane a reçu, dans ce cadre, le président exécutif de la stratégie dans la société "Hecate Energy", M. David Wilhelm, avec qui il a évoqué l'énorme potentiel de l'Algérie dans le domaine des énergies renouvelables et les plans du gouvernement pour développer ce secteur dans les prochaines années en bénéficiant de l'expertise et de l'expérience des entreprises américaines et de ses nouvelles techniques en la matière.

Le Premier ministre a également reçu le chef de la branche Exploration et Production de la société Chevron pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Amérique du Sud, M. Clay Neff, avec qui il a passé en revue les projets de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et du partenariat et les modèles d'investissement que les deux parties aspirent à concrétiser.

M. Benabderrahmane a également reçu le sénateur américain Troy Nehls. La rencontre a permis d'évoquer les relations algéro-américaines et les moyens de les renforcer dans divers domaines économiques, notamment à travers l'intensification de la coordination et la concertation entre les deux pays.

Au terme des travaux du premier jour du Sommet Etats-Unis/Afrique, le Premier ministre a pris part à un diner organisé par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi en l'honneur des chefs d'Etat et de gouvernement participant à cet évènement, et ce en présence de membres du Congrès et de la Chambre des représentants.