Congo-Kinshasa: Plus de 120 morts dans des inondations à Kinshasa

Les victimes des inondations à Kinshasa ont été tuées généralement dans les éboulements de terres qui ont détruit leurs maisons. D'autres ont trouvé la mort par électrocution.

Plus de 120 personnes ont péri mardi [13.12.22] à Kinshasa, dans desinondations provoquées par une pluie torrentielle, selon un bilan provisoire communiqué dans la soirée par le gouvernement.

Deux communes de la capitale ont été durement touchées par ces inondations. Celle de Ngaliema qui a enregistré une soixantaine de morts et celle de Mont-Ngafula avec au moins 30 morts.

La désolation est grande à Kinshasa où les activités ont tourné au ralenti ce mardi, même après la fin des pluies. Sur le bilan de ces inondations dans sa commune, Maibanzi Lwanga, bourgmestre de la commune de Ngaliema, indique que, "au niveau du quartier Pigeon, on a 17 morts, Malweka et Maman Yemo 11 morts, Mombo 9 corps, Munganga 3, Mumba un seul corps, Tshilu Mbinza 9, Bangu 6 corps. On a des éboulements de terres, il y a manque de canalisation des eaux et puis il y a des constructions anarchiques."

Routes coupées

Parmi les dégâts matériels on note la coupure de la route numéro 1 qui relie la province du Congo central à Kinshasa, la capitale. C'est cette route qui relie le monde à la République démocratique du Congo à partir du port de Matadi. Mais, il y aura une solution rapide et urgente, assure Jeannot Kikangala, directeur de l'Office des routes.

"Les conséquences de cette catastrophe en rapport avec la coupure de la route ont rapidement interpellé les autorités de la République et l'évaluation est en train d'être faite pour une solution rapide et urgente. On ne sait pas prédire le temps nécessaire pour la réhabilitation de la situation, mais les autorités sont préoccupées par cette situation."

Le gouvernement accusé

A l'issue d'une réunion de crise, le gouvernement a décrété trois jours de deuil national à partir de ce mercredi.

Lazare Kanyunda, un des habitants de Kinshasa, interpelle cependant le gouvernement après ces inondations qui ont fait plus de 120 morts.

"C'est une catastrophe naturelle mais, il fallait prendre les dispositions et prévenir. La ville de Kinshasa n'est pas entretenue parce qu'il fallait chaque fois entretenir les caniveaux, curer les rivières et ainsi de suite. Faute de tout ça, c'est ce qui fait qu'il y a des inondations. Nous sommes pendant la saison pluvieuse. C'est-à-dire que le gouvernement doit prendre des dispositions pour sécuriser sa population et entretenir l'environnement."

La ville de Kinshasa qui compte plus de 15 millions d'habitants, souffre notamment de problèmes liés à une forte urbanisation. Elle est restée sous l'eau presque toute la journée de ce mardi.

En novembre 2019, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort à Kinshasa, victimes de pluies diluviennes qui avaient provoqué inondations et glissements de terrains.