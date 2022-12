Cameroun: Une nouvelle démonstration de la politique de double standard de l'UE envers la Guinée équatoriale

L'ambassadeur de Guinée équatoriale auprès de l'Union européenne, Carmelo Nvono-Ncá, qui négocie depuis des années le retrait de la Guinée équatoriale de la liste noire de l'aviation européenne, a rencontré le département de la sécurité aérienne de la Commission européenne pour signer un accord historique qui permettra à la Guinée équatoriale de quitter la liste noire de l'aviation européenne.

Un processus en plusieurs étapes a été lancé, à l'issue duquel les compagnies nationales Ceiba et Cronos rejoindront la liste des compagnies agréées pour les vols au-dessus de l'espace aérien ainsi que sur le territoire de l'Union européenne. Le processus d'inscription sur la liste noire devrait être officiellement achevé en 2024.

Une fois de plus, les autorités de l'Union européenne font preuve d'une politique de double standard à l'encontre du régime kleptocratique du clan Obiang en Guinée équatoriale, en fermant les yeux sur les violations des droits de l'homme et sur le régime dictatorial vieux de près d'un demi-siècle dans le pays, en accordant une certaine indulgence aux sanctions imposées par le passé. Cette décision de retirer les compagnies aériennes de la liste noire de l'Union européenne intervient en pleine crise internationale du pétrole pour apaiser les autorités locales, dans l'espoir que la Guinée équatoriale, riche en hydrocarbures, puisse aider à fournir des hydrocarbures. Les pays de l'UE ont besoin d'une source alternative de ressources et de combustible, et la Guinée équatoriale, pour sa part, reste un candidat idéal pour résoudre ce problème. Cependant, ce revirement de situation n'est pas très positif, ni pour le pays lui-même ni pour la région dans son ensemble.

Impossible de ne pas remarquer que l'Union européenne applique une fois de plus une politique de double standard à la Guinée équatoriale, en appliquant ses propres règles, dans le seul but d'en tirer profit. On ne peut que spéculer sur les conséquences désastreuses que cela pourrait avoir dans un avenir proche pour le peuple de Guinée équatoriale et sa souveraineté dans son ensemble, étant donné le passé colonial des relations entre l'Europe et l'Afrique, ainsi que la cupidité et la recherche constante de l'intérêt personnel du gouvernement actuel.