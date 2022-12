Cameroun: Election à L'ONMC - Pr Noel Essomba le candidat du ministre.

La 16e édition de la conférence médicale nationale se tient depuis hier 13 décembre 2022 à Yaoundé. Sous fond de campagne électorale à l'Ordre National des Médecins du Cameroun ONMC. Déjà, des voix s'élèvent pour dénoncer l'ingérence du ministre de la santé dans le processus électoral.

Cette conférence médicale est placée sous le signe " Optimisation de la qualité des soins et services et innovation en santé " Une transformation qui nécessite la mobilisation et la participation de tous les acteurs de la santé. Un objectif qui va en droite ligne de celle de l'ONMC. Une association qui a pour objectif principal l'amélioration des conditions de travail des médecins qui y ont adhérés. Justement, au moment ou se tiennent les travaux de la conférence médicale, une échéance électorale capitale est en vue à la tête de l'ordre. Elle aura lieu le 29 Décembre.

Du coup les travaux de la conférence se déroule avec un zeste de campagne électorale. A l'instar du Pr Noel Essomba, mais aussi Rudolph Fonkoua, pdg de la clinique Idimed. Depuis quelque temps, les dés sont jetés. A l'hôpital Laquintinie, on ne couvre pas la bouche pour dire que le Directeur de la formation hospitalière n'est pas l'homme de la situation. Ici les médecins dénoncent " Une gestion tatillonne de l'hôpital qui a fait fuir une grande partie des patients pour d'autres formations hospitalières " En raison de ce que les prestations sont passées du simple au double. Ajouté à cela, le plateau technique qui n'est pas à la hauteur des attentes des patients. Aussi, dit-on là bas, le concept d' " hôpital clinique " est un " enfumage qui n'engage que ceux qui y croient "

Que vient donc chercher le ministre dans cette bataille à la tete d'une association privée ? On lui attribue de lever le verrou sur les conditions d'éligibilité au poste de président de l'Onmc. Il ya aussi la forte proximité du ministre avec le Directeur-candidat " le Directeur se targue d'avoir le soutient du ministre " La preuve, les réunions de travail du personnel de l'hôpital aussi bien que du ministère de la santé se tiennent, aux frais du contribuable dans les locaux de l'hôtel 5 étoiles appartenant au Pr Essomba situé à Balamba son village. Tout récemment, un atelier stratégique des interventions pour le développement des ressources humaines en santé présidé par le ministre s'y est tenu.

Des choses en bien d'autres qui militent en faveur du Directeur-candidat et interrogent la neutralité de la tutelle. De fait, sur le babillard des hôpitaux, des notes de services sur l' " Etat nominatif des membres de l'ONMC exerçant dans les régions" sont affichées. Pour le quotidien Le Messager " On croit savoir ici qu'il s'agit là d'une manœuvre électorale qui consiste à recenser le corps électoral pour mieux le contrôler à défaut de lui donner des recommandations de vote.

Avec tout cela, il est clair que la tutelle a pris fait et cause pour un candidat, en l'occurrence le Pr Noël Emmanuel Essomba " Bien plus une dynamique de soutien a été imposée aux délégués de toutes les formations sanitaires publiques sous fond de trafic d'influence pour " faciliter la mobilisation. Ceux qui sont en difficultés pour le transport seront pris en charge. Ceux qui ont des arriérés de cotisation pourraient être soutenus à hauteur de un ou deux ans de cotisations "