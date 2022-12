Afrique: Forum États-Unis-Afrique - Les Seychelles soulignent leurs efforts pour maximiser la conservation terrestre et des océans

Les efforts importants déployés par les Seychelles pour maximiser la conservation de sa masse terrestre et de ses territoires océaniques tout en promouvant la croissance économique ont été soulignés par le président Wavel Ramkalawan lors d'une session sur la conservation au Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique à Washington.

State House a déclaré mercredi dans un communiqué de presse que M. Ramkalawan avait participé à la session thématique qui s'est tenue mardi au Washington Convention Center sous le thème "Construire ensemble notre avenir vert".

Le segment s'est concentré sur trois thèmes principaux - la conservation, l'adaptation au climat et une transition énergétique juste au cours desquels divers membres du panel de haut niveau ont échangé leurs points de vue.

M. Ramkalawan a déclaré que malgré sa taille, les Seychelles ne parlent pas seulement de sauver la planète, mais jouent plutôt un rôle actif à travers l'application d'actions concrètes.

Ces actions comprennent l'augmentation du pourcentage de son territoire dédié à la conservation et à la protection, la mise en place de quotas pour l'exploitation des ressources marines et l'engagement sans relâche à nettoyer l'atmosphère pour assurer la survie non seulement de ses îles et du monde.

"Les Seychelles ont atteint le net zéro. J'aime quand j'entends des pays dire qu'ils seront à net zéro en 2030, 2040, 2050 ou 2060. Nous y sommes déjà et en même temps nous nettoyons les émissions du monde", a-t-il déclaré.

M. Ramkalawan a déclaré que "malheureusement quand on parle de l'Afrique on oublie parfois les îles, on parle du Bassin du Congo, de la ceinture verte et d'autres et on oublie que les états océaniques et les îles jouent un rôle important. Quand on parle des arbres, les herbiers marins éliminent plus de CO2 de l'atmosphère que les arbres."

Il a donné l'exemple des Seychelles et de son voisin Maurice qui gèrent conjointement la Saya de Malha Bank où l'herbier marin est plus grand que la Suisse.

"Les Seychelles protègent également déjà 32 % de leur océan, ce qui équivaut à une taille supérieure à celle du Zimbabwe. Dans le cadre de notre engagement, à partir de 2023, les petites Seychelles protégeront 100 % de leurs mangroves ainsi que les herbiers marins", a ajouté Le président.

Modérée par Haydé FitzPatrick, de Voice of America, la session thématique a été officiellement lancée par le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken.

La session a exploré les moyens par lesquels les gouvernements et les peuples des États-Unis et des pays africains s'associent pour aborder la conservation, l'adaptation au climat et la transition énergétique juste sur la base de priorités partagées.

Des moyens de mieux intégrer la planification des ressources naturelles et le développement des infrastructures, y compris l'énergie propre, ont été identifiés au cours de la discussion.

Les domaines comprenaient la conservation basée sur les forêts et la faune et la protection des eaux africaines, la fin de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), l'adaptation au climat et la transition vers une énergie propre.

Parmi les autres chefs d'État africains qui ont également pris la parole sur d'autres thèmes proposés à l'ordre du jour figurent la Zambie, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Nigeria.