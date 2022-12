Gabon: OIIDF - Le programme épicolecte de Noël, pour le partage te la solidarité

Noel frappe aux portes des enfants du monde entier. Au Gabon, l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille (OIIDF), coordonné par Pascaline Koye épouse Obame Anda, a lancé le programme épicolecte de Noël.

L'initiative a eu lieu à Libreville, lors d'une conférence organisée à cet effet, le vendredi 9 décembre 2022, précisément à l'auditorium Georges Rawiri et a le soutien de Nicole Assélé.

S'il est établi que tous "les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits", ils devraient aussi être heureux et épanouis au même titre, confiait à voix basse, une mère dans la salle. L'Observatoire International pour l'Intégrité et la Dignité de la Famille (OIIDF) s'inscrit dans cette optique, celle de la solidarité et du partage.

La Coordinatrice générale de l'ONG OIIDF, Pascaline Koye épouse Obame Anda, a tout d'abord expliqué aux hommes et femmes des médias, que l'ONG OIIDF est une organisation non gouvernementale. Elle est à vocation humaine et sociale. Le handicap et les épilepsies sont les priorités sur lesquelles, est focalisé l'Observatoire. Cette rencontre avec professionnels de la presse, était l'occasion pour la Coordinatrice, de présenter le programme épicolecte de Noël dédié aux enfants démunis et malades.

Aussi, Madame Obame Anda a t-elle expliqué que le rencontre avec la presse vise pour à solliciter leur appui en tant que partenaire de la première heure, à porter cette action auprès du plus grand nombre, ici et ailleurs. Cet apport considérable, selon elle, pourra aider des milliers de familles en situation vulnérable au Gabon, à cause des Épilepsies et bien sûr porter aussi secours à toutes les autres familles venant de l'extérieur.

En lançant officiellement le programme épicolecte de Noël, l'OIIDF reste persuadé et soutient qu' "être humain, c'est se soucier les uns les autres. Etre civilisé, c'est travailler ensemble en vue de créer une vie meilleure." Ce programme va permettre de dessiner le sourire sur les visages de ces enfants qui en ont besoin. L'OIIDF saisit cette occasion pour remercier, ce qui de près ou de loin, font de la solidarité et le partage, une des leurs vertus.