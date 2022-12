Afrique Centrale: Poursuite à Niamey de la Réunion annuelle Partenariat de Ouagadougou

communiqué de presse

C'est sous le thème " Développement socio-économique et Planification Familiale" que s'est ouverte à Niamey, la capitale du Niger, la 11ème Réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou (RAPO) en présence du Premier Ministre nigérien S.E Ouhoumoudou Mahamadou.

" Deux (2) des trois (3) résultats transformateurs de l'UNFPA visent à mettre fin aux besoins non satisfait en planification familiale et au décès maternels évitables d'ici 2030. L'UNFPA est par conséquent un partenaire stratégique du Partenariat de Ouagadougou qui continuera à soutenir et travailler avec les gouvernements et les partenaires pour l'atteinte de ces objectifs" a souligné Argentina Matavel Piccin, Directrice Régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) qui participe à cette réunion avec plusieurs autres Représentants des Bureaux Pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNFPA.

Le Partenariat de Ouagadougou est un mouvement pour accélérer l'utilisation des services de Planification Familiale dans les neuf (9) pays de l'Afrique de l'Ouest francophone que sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, Mauritanie, le Niger, le Sénégal, et le Togo.

Dans son discours le Premier ministre du Niger a déclaré que cette 11ème Réunion est une occasion supplémentaire pour le Niger de démontrer sa totale adhésion au Partenariat de Ouagadougou et son engagement à faire avancer l'agenda régional sur les questions de santé de la reproduction et de la Planification Familiale et leur contribution à la capture du dividende démographique.

"Pendant cette RAPO, nous ferons le point sur les avancées des pays en tenant compte des indicateurs clés de planification familiale, mais aussi de notre objectif d'atteindre 13 millions d'utilisatrices de méthodes modernes de contraception avant 2030... ", a indiqué Marie Ba, la Directrice de l'Unité de Coordination de Partenariat de Ouagadougou.

Depuis son lancement en 2011, le Partenariat de Ouagadougou organise chaque année, une rencontre qui regroupe l'ensemble de ses parties prenantes parmi lesquelles les représentants des Gouvernements, les Partenaires Techniques et Financiers, les organisations de la société civile et les jeunes, pour partager les progrès enregistrés dans les pays, célébrer les succès, discuter des défis rencontrés et convenir des solutions et des priorités à considérer pour l'année prochaine.

"J'invite l'Unité de coordination du partenariat de Ouagadougou à travailler avec nous et à poursuivre notre parcours ambitieux, en garantissant une amélioration durable d'une approche de la santé et les droits sexuels et reproductifs fondée sur les droits", a réitéré Argentina Matavel Piccin.

Ils sont plus de 300 participants venus des pays du Partenariat de Ouagadougou qui participent à cette réunion qui va durer du 12 au 15 décembre 2022.

