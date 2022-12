Congo-Brazzaville: Vie associative - Vocal Bantou rénové se fixe de nouveaux défis

A l'issue d'une assemblée générale élective, l'Association Vocal Bantou rénové (AVBR) de la zone centre Brazzaville a renouvelé ses instances dirigeantes, après trois ans d'exercice.

Les instances renouvelées sont notamment le bureau exécutif de neuf membres dirigé par Jean-Claude Ganongo et la commission de contrôle et d'évaluation de cinq membres présidée par Georges Obongo. L'occasion a été tout indiquée au nouveau président du bureau exécutif reconduit de faire le bilan des trois ans d'exercice et de projeter l'avenir. Au titre des actions réalisées, il a évoqué les aides sociales de l'organisation à l'égard de ses membres et le renforcement des relations avec les associations sœurs œuvrant dans les mêmes secteurs d'activités.

Par ailleurs, dans le cadre des perspectives et des projets, Jean-Claude Ganongo a appelé les membres de l'AVBR à plus de solidarité et d'entraide. C'est ainsi qu'il les a invités à barrer la route à tous les détracteurs qui militent, selon lui, à détruire la cohésion et la solidarité qui caractérisent les membres de son association. " Au départ, nos idées convergeaient vers les projets qui devaient nous faire avancer de manière significative dans les domaines d'intervention de notre association.

Malheureusement, de nombreuses contingences, notamment la pandémie de covid-19, ne nous ont pas permis de réaliser tous nos projets ", a-t-il déclaré, avant d'ajouter que pendant les trois prochaines années, les membres et bienfaiteurs doivent se multiplier en quatre pour la réalisation du programme triennal d'activités.