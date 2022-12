Ile Maurice: Pharmacy Board - L'ombre d'un conflit d'intérêts agace les pharmaciens

Les agissements d'un membre du Pharmacy Board commencent à irriter les pharmaciens. L'affaire a pris tant d'ampleur que la Pharmacy Association of Mauritus (PAM) a adressé, le 8 décembre, une lettre au ministère de la Santé. Mais elle n'a reçu aucune réponse jusqu'à présent.

L'affaire remonte à un événement qui s'est tenu à Vacoas le 19 octobre. La soirée, une Consultancy Professional Development (CPD), était organisée par un importateur de produits pharmaceutiques. Parmi les invités de la soirée, figuraient des pharmaciens du privé et du public. Mais ce n'est pas tout. Un membre du Pharmacy Board était aussi présent et, pendant la soirée, tous ont été surpris de voir son anniversaire célébré par l'importateur. L'organisateur a même "feed a piece of birthday cake" à la personnalité concernée, selon la lettre de la PAM.

Au niveau de la PAM, cette affaire a fait grand bruit, car le membre du Pharmacy Board concerné est responsable de la signature des permis d'importation. De plus, la personne siège aussi au Pharmacy Council, qui est responsable de valider les permis. "Is this how a government official should behave in an official function? (... ) Hasn't she breached the Prevention of Corruption Act by accepting to celebrate her birthday by the said CPD Provider?" peut-on lire dans la lettre au ministère de la Santé.

Depuis cet incident, les langues commencent à se délier et plusieurs pharmaciens expliquent que cette personne aurait outrepassé ses pouvoirs en interdisant à un groupe de pharmaciens de se rendre au congrès de la Pharmaceutical Federation of the Indian Ocean à Madagascar en novembre dernier, d'autant plus que l'aval du board avait été octroyé et révoqué par la suite.

Une réponse du ministère de la Santé est attendue sur ces affaires.