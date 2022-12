Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Décembre 2022

Côte d'Ivoire : Plafonnement des prix- Début des opérations des affichages

L'opération d'affichage des prix plafonnés de certains produits de grande consommation, lancée à quelques jours des fêtes de fin d'année, vise notamment les boutiques et les supérettes. Elle a été officiellement lancée le mercredi 14 décembre 2022 par la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, Dr Ranie-Didice Bah-Koné, à Yopougon, une commune populaire dans l'Ouest d'Abidjan. Les prix des denrées alimentaires connaissent une flambée en raison de la crise russo-ukrainienne. Pour contenir cette pression inflationniste, le gouvernement ivoirien a plafonné les prix de certains produits sur la période du 16 novembre 2022 au 15 février 2023. (Source : Apa)

Guinée : Lutte contre la corruption - Reprise des opérations de récupération des biens de l'Etat

Suspendues sur ordre du président de la transition à la veille de la saison des pluies, les opérations de déguerpissement des occupants des domaines supposés appartenir à l'Etat, vont bientôt reprendre. Le Cnrd (comité national du rassemblement pour le développement) vient donner un ultimatum aux locataires des cités de Cameroun et de Camayenne. Tous les occupants des cités de ces deux quartiers situés dans la proche banlieue de Conakry sont sommés de libérer les bâtiments au plus tard le dimanche 25 décembre 2022 à minuit. (Source : africaguinee.com)

Sénégal : Gestion du fonds de riposte au Covid-19 - La Cour des comptes frappe

La Cour des comptes sénégalaise épingle la gestion du fonds de riposte Covid. Selon elle, des « fautes de gestion et des infractions pénales » présumées ont été commises durant les années 2020-2021. Elle relève aussi des conflits d'intérêts et entorses au Code des marchés. Elle réclame l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins dix responsables. Plus de 700 milliards de Fcfa avaient été mobilisés pour la riposte Covid-19 par les bailleurs et l'État sénégalais, soit plus de 1 milliard d'euros. Sur 180 pages, le rapport de la Cour des comptes charge lourdement la gestion de ce fonds. Les contrôleurs disent avoir relevé une surfacturation de plus de 2,7 milliards de Fcfa sur le prix du riz acheté et distribué aux populations les plus démunis pendant le confinement. Elle pointe aussi une surfacturation des gels hydroalcooliques. (Source : Rfi)

Burkina Faso : Coopération - Le Président du Parlement de la transition à Bamako

Pour son premier voyage à l'étranger, Ousmane Bougouma a choisi le Mali où il va rencontrer le Chef de l'Etat, Colonel Assimi Goïta et participer à la clôture de la session du Conseil national de la Transition malien. Le président de l'Assemblée législative de transition (Alt), Dr Ousmane Bougma, accompagné d'une délégation de députés, est arrivé le mercredi 14 décembre à Bamako, pour une visite de 72h, a rapporté le Parlement. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue, le président du Conseil national de la transition, le Colonel Malick Diaw. « Pour sa première sortie officielle, le Dr Ousmane Bougma a fait le choix du Mali, pour selon lui, renforcer les liens d'amitié entre ces deux peuples qui partagent une histoire et une géographie commune », a expliqué le Direction de la communication de l'Alt, précisant que le Dr Bougouma va rencontrer le président du Mali le colonel Assimi Goïta avant d'échanger avec la diaspora Burkinabè. (Source : Apa)

Benin : Lutte contre le terrorisme - Une loi punit les militaires déserteurs

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a désormais la possibilité de juger les militaires déserteurs ou refusant d'aller au front contre le terrorisme. Le Bénin veut s'assurer de la loyauté de ses soldats dans la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, les parlementaires béninois ont adopté à l'unanimité, le jeudi 08 décembre 2022, la loi n°2022 complétant la loi n°2018-16 du 28 décembre 2018 portant Code pénal en République du Bénin. Celle-ci prévoit la poursuite judiciaire des militaires qui refusent ou fuient les rangs de l'armée béninoise engagée dans le combat contre les jihadistes. (Source : acotonou.com)

Niger : L'Assemblée Nationale - Le président reçoit la directrice pour l'Afrique d'Oxfam International

Le président de l'Assemblée nationale, Seïni Oumarou a reçu hier en audience, une délégation d'Oxfam conduite par la directrice pour l'Afrique d'Oxfam International, Mme Fati N'Zi Hassane en visite de travail dans plusieurs pays africains dont le Niger. Il s'agit pour la responsable d'Oxfam pour l'Afrique d'échanger avec les autorités du Niger notamment sur les interventions et programmes de cette organisation dans le but de mieux accompagner le Niger dans les actions de développement. A l'issue de cette audience, la directrice pour l'Afrique d'Oxfam International, a confié qu'elle est en tournée dans certains pays africains sélectionnés dont le Niger.

Rdc : Après Inondations - L'aide aux victimes tarde à venir

Des sols éventrés, des portions de route emportées et remplacées par des crevasses… C'est l'image qu'offrent certaines parties de la capitale congolaise ce mercredi. Une mégapole d'environ 15 millions d'habitants. Plus de 120 personnes ont péri selon le gouvernement dans un communiqué mardi. Les inondations et le glissement de terrain ont fait aussi des sans-abris et de nombreux Kinois ne savent plus vers qui se tourner pour recevoir de l'aide. « Vous pouvez voir comment la pluie a fait des dégâts. Elle a détruit toutes nos maisons et nous ne savons pas où aller. De l'autre côté, c'était ma maison et il y avait mes voisins, tout est emporté. Maintenant, nous avons tout perdu, vraiment nous avons tout perdu sauf nos vies qui sont sauvées, mais d'autres sont morts. Nous sommes donc là, sans-abris, avec nos enfants, mais nous ne savons pas quoi faire. Nous avons perdu nos affaires et des documents importants", a déploré Maman Mbelu a perdu sa maison .( Source : Rfi)

Congo Brazza : Environnement - Pres de 35 000 enfants sensibilisés par Congo Terminal et Renatura

Le 13 décembre 2022, lors du bilan sur le partenariat Congo Terminal et Renatura, les deux acteurs ont noté avec satisfaction la sensibilisation à l'environnement de 35 000 enfants durant l'année 2022. Ils sont plus de 300 000 depuis le début de l'opération en 2005. Congo Terminal accompagne Renatura dans la sensibilisation sur l'environnement ; l'apprentissage des gestes éco-responsables et la connaissance des espèces menacées, plus particulièrement les tortues marines. Cette sensibilisation s'adresse aux élèves d'établissements scolaires de Pointe-Noire et des environs ainsi qu'aux familles des collaborateurs. Depuis le début de l'année, les actions de sensibilisation ont été accentuées par la diffusion de messages et documentaires télévisés mettant en avant les bonnes pratiques des entreprises pour la préservation de la biodiversité (Source : journal de Brazza)

Centrafrique : Coopération Rca-Usa - Touadéra effectue plusieurs entretiens bilatéraux au département d'Etat américain

Entouré d'une forte délégation, le Président de la République Son Excellence Professeur Faustin Archange Touadera a effectué plusieurs entretiens bilatéraux au Département d'Etat américain.Le Premier a débuté à 9 heures du matin avec le bureau des Affaires Africaines représenté par M. Ervin MASSINGA Sous -Secrétaire adjoint Principal. Il était entouré de plusieurs autres responsables de ce département. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les Etats Unis et la Rca sur le plan sécuritaire et économique. Cette réunion qui a duré plus deux heures a permis aux deux parties de discuter sur les sujets d'intérêts communs (Source : abangui.com)

Tchad : Recrutement anarchique du personnel d'appui - Le ministre de la Justice met en garde

Le ministre de la Justice Garde des Sceaux, Mahamat Ahamad Alhabo, à travers une note du 13 décembre 2022, interpelle les chefs de juridictions sur le recrutement anarchique du personnel d'appui.Mahamat Ahamad Alhabo fait allusion aux recrutements des interprètes ad hoc, chauffeurs, techniciens de surface, et plantons entre autres. Il regrette que ces derniers soient recrutés par les chefs de juridictions et n'ont malheureusement aucun lien avec les besoins réels des juridictions.