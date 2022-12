Cote d'Ivoire: Autoroute Yamoussoukro -Tiébissou - Six marchés remis aux populations de six villages

L'inauguration de l'autoroute Yamoussoukro -Tiébissou c'est pour le vendredi 16 décembre par le Vice-président ivoirien Tiemoko Meyliet Koné. Mais avant, le conseiller technique du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, Abou Nibi, a procédé, le mercredi 14 décembre 2022, à Lolobo et à Kondéyaokro-Bomizambo, à la remise des clés de six marchés réalisés par l'État dans le cadre de la construction de l'autoroute Yamoussoukro -Tiebissou. Rapportent le Cicg.

D'un investissement de 2,3 milliards FCFA, les six marchés ont été réalisés dans les villages de Séman, Lolobo, Sakiaré-Ménou, Aguibri-Tounzouébo, Kondéyaokro-Bomizambo et Tiébissou. « Les marchés actuels, aménagés le long de l'autoroute auront pour avantages de réduire les accidents routiers. Désormais, les commerçants seront installés dans des endroits sécurisés avec les commodités de base pour mener à bien leurs activités. Ces commodités permettront également aux usagers de l'autoroute de marquer des arrêts en des endroits sécurisés, et de se soulager », a déclaré Abou Nibi.

Chaque marché a été construit sur une surface allant de 5000 à 8000m2 avec plusieurs commodités. Il s'agit de boxes servant de magasins, de forages pour l'alimentation en eau potable, des toilettes, des parkings pour les véhicules. Le maire de Tiebissou, Germain N'Dri, a témoigné la gratitude des populations de la région au gouvernement pour ce geste qui, selon lui, œuvre non seulement à la sécurisation de ses administrés, mais contribue également à leur autonomisation.