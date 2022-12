Burkina Faso: 11-decembre - Promouvoir la solidarité à travers le sport

L'Association sport et solidarité (ASSO) et la chaîne des restaurants " le Titis " ont, dans le cadre de leurs activités à caractère social, fait don d'importants vivres et non-vivres à des pensionnaires du centre d'accueil des enfants en détresse de Loumbila et au centre Wend Daabo de Ziniaré, afin de leur redonner le sourire en ces fêtes de fin d'année.

Le dimanche 11 décembre 2022, date marquant la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, doit être marqué d'une pierre blanche dans les annales des pensionnaires des orphelinats de Loumbila et de Wend Daabo de Ziniaré. En effet, un rayon de bonheur et d'amour a illuminé la vie morne des petits pensionnaires de ces deux institutions. L'Association sport et solidarité (ASSO), en partenariat avec la chaîne des restaurants " le Titis ", a volé à leur secours, les bras chargés de cadeaux. Cette action généreuse était composée de kits alimentaires, notamment des sacs de riz, de haricot, des habits, des couches, du savon, de l'huile, etc. Au centre d'accueil des enfants en détresse de Loumbila qui a été la première escale de cette visite, la sœur Cécile Dah, directrice du centre, a rendu gloire à Dieu qui a permis ce jour. " Merci d'avoir manifesté votre amour pour nos enfants. Cela démontre que nous ne sommes pas seuls dans leur encadrement, car des personnes extérieures comme vous, à travers leurs soutiens, nous soulagent énormément. Que Dieu vous le rende au centuple ", a-t-elle déclaré. Elle a toutefois souhaité que cette action soit inscrite sur un long terme afin de venir en aide aux 39 pensionnaires de cet établissement. Après Loumbila, c'était au tour du centre Wend Daabo du Ziniaré de recevoir ces généreux donateurs. Là aussi, la caravane de la solidarité a fait des heureux.

" Cet infime geste est posé afin d'apporter de la gaieté et du réconfort à ces enfants "

Et c'est au grand bonheur de la fondatrice du centre, Mme Paola Garbini Siani, qui a remercié les donateurs pour le choix porté sur leur orphelinat parmi tant d'autres. " . Par votre présence physique déjà, nous sommes comblés car la chaleur humaine est très importante pour nous. Soyez-en rassurés, nous ferons bon usage de ces dons ", a-t-elle déclaré. A sa suite, Michel Ouédraogo, le propriétaire de la chaîne des restaurants " le Titis ", a donné le sens de cette opération de bienfaisance. " Cet infime geste est posé afin d'apporter de la gaieté et du réconfort à ces enfants qui, malgré leur vulnérabilité, doivent relever les défis de la vie ", a-t-il expliqué. Non sans se référer à Mère Teresa : " nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait ", a-t-il ajouté. Après les dons, place au football. Et c'est le stade Gama Grin de Ziniaré qui va clôturer cette belle série d'activités à travers un tournoi de maracana qui a mis aux prises quatre équipes, notamment le groupe Titis de Ouaga 2000, King vert de Ziniaré, Asso et les fonctionnaires de Ziniaré. Après des confrontations à élimination directe, l'Association sport et Solidarité (ASSO) et King vert vont se retrouver en finale. Une belle opposition au cours de laquelle, Asso va faire mordre la poussière à son adversaire (1-0). L'équipe victorieuse a reçu un trophée, un ballon et une enveloppe financière. " Cette année marque le 20e anniversaire de la chaîne des restaurants " le Titis ". Ce jour coïncide également avec la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Nous avons donc voulu marquer ces deux événements à travers une série d'activités dont ce tournoi de maracana et les visites dans les orphelinats ", a laissé entendre, Ouédraogo Michel, le promoteur du tournoi.