Afrique: Efficacité énergétique - Des journalistes sénégalais outillés à Marrakech

L'Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner) et ses pendants du Maroc et d'Andalousie forment des professionnels des médias sur les techniques d'efficacité énergétique pour en faire des vecteurs de vulgarisation des bonnes pratiques. Cette formation intervient dans un contexte mondial marqué par une hausse exponentielle des prix du pétrole et du gaz.

(envoyé spécial à Marrakech) - Des journalistes sénégalais suivent, depuis hier à Marrakech (Maroc), une formation sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment et les énergies renouvelables. Une session de formation organisée par l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner) avec son partenaire l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique (Amee) et qui vise à outiller ces professionnels des médias sur les techniques permettant de faire des économies d'énergie dans le bâtiment afin qu'ils puissent vulgariser à une large échelle les bonnes pratiques. "Le choix des journalistes s'explique par le fait qu'ils peuvent constituer de bons relais dans la vulgarisation de l'information sur les énergies renouvelables et la sensibilisation des populations", a expliqué Mme Ndène Anna Françoise Diouf, responsable communication à l'Aner. L'agence souhaite, par ce renforcement de capacités, disposer d'un noyau de journalistes au fait des enjeux et de l'évolution dans le secteur de l'énergie, particulièrement celui des énergies renouvelables, pour les inciter à constituer un réseau. Mme Ndène souligne que cette formation intervient dans un contexte où l'Aner est en train de mener le plaidoyer en faveur des énergies renouvelables.

Omar Ankila, un des formateurs marocains, note que le bâtiment est un gros consommateur d'énergie. Avec 32 % de la consommation totale d'énergie du royaume chérifien, la promotion de l'efficacité énergétique particulièrement dans le bâtiment s'impose comme une nécessité au regard du contexte mondial marqué par la hausse des prix du pétrole et du gaz et par le souci de protéger l'environnement, selon l'expert marocain. Il soutient que le Maroc est confronté présentement à deux défis majeurs : une hausse soutenue de la demande énergétique et une dépendance énergétique par rapport à l'étranger qui dépasse 90 %. D'où la pertinence, aux yeux de Omar Ankila, de mettre en œuvre des politiques qui permettent de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et d'économiser de l'argent par l'allègement de la facture, ce qui pourra permettre d'investir dans d'autres secteurs prioritaires.

Ainsi, pendant trois jours, les journalistes seront imprégnés des sujets tels que la conception des bâtiments énergétiquement performants, les techniques des murs en pierre confinés, les notions de base de l'éclairage et grandeurs photométriques de la lumière, le principe de fonctionnement et composants des installations solaires thermiques.

Au cours de leur séjour au Maroc, ces professionnels des médias vont visiter l'installation solaire de la mosquée El Koutoubia, des installations de pompage solaire. Ils effectueront également une visite pédagogique de la plateforme de formation de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique.

D'après Mme Ndène, cette formation est la troisième organisée par l'Aner après celles destinées aux techniciens et ingénieurs des agences et services de l'Etat travaillant dans le secteur de l'énergie.

MONDIAL " QATAR 2022 " : DEMI-FINALE

Marrakech voit déjà " La coupe au Maroc ! "

A vingt-quatre de la demi-finale Maroc-France, ce match de la Coupe du Monde Qatar 2022 domine les sujets de discussions. Ils sont nombreux les habitants de Marrakech à voir les Lions de l'Atlas à battre l'équipe française pour inscrire une page encore plus glorieuse de leur histoire.

" On va gagner ", lance Siham Nassir. C'est le refrain privilégié des habitants de Marrakech à vingt-quatre heures de la demi-finale devant opposer le Maroc à la France. Cette femme qui a dépassé la quarantaine nourrit le rêve de voir les Lions de l'Atlas réaliser un autre exploit en battant la France. " Inchallah, nous allons gagner ", poursuit-elle pour se convaincre que la victoire est possible. Ce match domine les sujets de conversation. Chacun y va de son pronostic même si la victoire ne fait guère de doute pour la majorité des habitants de Marrakech au regard du parcours de l'équipe marocaine dans ce mondial.

En effet, beaucoup caresse le doux rêve de voir les Lions de l'Atlas inscrire davantage leur nom dans l'histoire du football mondial et celui africain en étant la première nation sur le continent à se qualifier en demi-finale puis en finale. En phase de poule, le Maroc a eu deux victoires et un match nul contre la Croatie, l'autre équipe demi-finaliste. En huitième, les Lions de l'Atlas ont éliminé l'Espagne puis le Portugal en quarts de final.

Toutefois, ils sont nombreux à reconnaitre que l'équipe de France a des joueurs de qualité avec des individualités fortes notamment dans les couloirs avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Mais les supporters de l'équipe marocaine sont convaincus que l'entraineur mettra en place le bon schéma pour contrecarrer les velléités offensives de l'équipe de France. " Il a réussi à le faire avec l'Espagne et le Portugal pourquoi pas avec la France ", dit Hicham, un chauffeur dans une société de location de véhicule.

L'engouement autour de l'équipe nationale marocaine se ressent également à travers les maillots, drapelets et fanions. D'après Hicham les prix des maillots ont connu une hausse au fur à mesure de la progression des Lions de l'Atlas dans la compétition. Ils peuvent coûter 50 euros (plus de 33 000 Fcfa) pour le premier choix, c'est-à-dire l'original et 10 000 FCfa pour les imitations.

Une chose est sûre cependant, les Marocains pensent que la Coupe du monde de football Qatar 2022 est celle de tous les possibles. Et certains comme Siham Nassir voit les Lions de l'Atlas remporter le trophée. Sa phrase favorite est " la coupe au Maroc ". Un rêve que tout un continent voudrait qu'il se réalise.